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El concierto de programado para el próximo 18 de abril de 2026 en el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, Estado de México, fue cancelado de manera definitiva, informó la promotora Apodaca Group a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la empresa, la cancelación responde a causas de fuerza mayor ajenas tanto a la agrupación como a la organización del evento, a pesar de que inicialmente se contaba con la autorización oficial vigente emitida por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF).

Sin embargo, el pasado 27 de marzo, la propia CEPANAF notificó que ya no podía sostener el permiso previamente otorgado, argumentando condiciones que afectan la seguridad pública en la zona. Según el organismo, la región no cuenta actualmente con las condiciones adecuadas para la realización del evento.

La promotora destacó que había cumplido con todos los requisitos solicitados por las autoridades correspondientes antes de recibir esta notificación.

Ante la cancelación, Apodaca Group ofreció disculpas al público y reconoció la importancia del concierto para los seguidores de la banda:

“Sabemos lo que este concierto significaba para ustedes y compartimos su decepción”.

Asimismo, se informó que todos los boletos serán reembolsados en su totalidad, incluyendo los cargos por servicio, a través de los canales oficiales de venta. Los asistentes deberán iniciar el proceso de devolución mediante la sección de ayuda en el sitio web de Eticket.

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