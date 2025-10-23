Más Información

“Don Juan Tenorio” llegará al Instituto Cultural Helénico

San Miguel Met Opera Trust celebró Día Mundial de la Ópera en la Universidad Panamericana

“Misógino del bienestar”: Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, es criticado en redes sociales

Fundidas o descompuestas en partes, posible futuro de las joyas robadas del Louvre, dicen expertos

Fallece el artista Gabriel Ramírez, a los 87 años, en su natal Yucatán

María Luisa Tamez dedica medalla a técnicos del INBAL

Como fiel devoto de San Judas Tadeo, planea celebrar su fiesta anual por todo lo alto: un baile masivo en su barrio de Guanajuato; sin embargo, el evento podría traerle problemas con las autoridades.

A través de sus redes sociales, el rapero convocó a sus seguidores a sumarse al festejo que tendrá lugar el próximo 18 de octubre y, para quienes quieran asistir, la única petición es llevar donaciones para las personas que lo necesitan:

“Entrada gratis, nomas tírenme paro de traer un apoyo para la gente necesitada con medicina, ropa, juguetes, despensa o cualquier apoyo que puedan traer. Todos somos uno mismo, ¡viva Guanajuato!”, escribió.

Sin embargo, aunque ya haya sede, invitados y todo listo para la "pachanga", las autoridades municipales explicaron que el cantante no cuenta con los permisos corresponcidentes para llevar a cabo un evento de esta magnitud.

Según información dada a conocer por varios medios locales, como el sitio Portal Guanajuato, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, explicó que, de no cumplir con los requerimientos, Santa Fe podría ser sancionado con una multa y la cancelación de su fiesta:

"Deberá solicitar los permisos y, en caso de no atenderlo, se hará acreedor a sanciones. Ayer constatamos que está convocando a una nueva actividad para el día 28 y será notificado de la imposibilidad de realizar un evento en el barrio de Santa Fe”, dijo.

Smith Gutiérrez, también recordó que Ángel Quezada (nombre real del músico) ya ha tenido alguno problemas por los conciertos y bailes que ha organizado en la vía pública y que han perturbado a los vecinos.

Por último, adelantó que revisarán que Santa Fe no difunda mensajes de violencia en sus canciones, esto conforme a las medidas que varios estados han tomado respecto a la apología del delito en ciertos géneros musciales.

Hasta el momento, Quezada no ha respondido a las declaraciones de la presidenta municipal y tampoco ha aclarado si la fiesta sigue o no en pie.

