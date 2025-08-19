Santa Fe Klan lamentó la muerte de su abuelita; el rapero confirmó la noticia de su deceso, con diferentes publicaciones, en una de ellas, aparece cantándole y, con conmovedoras palabras, le pidió que, ahora que no está, siga cuidándolo como lo hizo en vida.

Ayer por la tarde, Ángel Jair Quezada Jasso -su nombre de pila- compartió una imagen con la frase "Descanse en paz". En ese momento, todavía se desconocía que era su abuelita quien había perdido la vida, no fue sino hasta seis horas más tarde que se supo que se trataba de ella.

El rapero compartió un video, donde se puede ver a su abuelita recostada, rodeada de otras personas y, mientras que una de sus familiares, acariciaba el rostro de la señora, Santa Fe se encontraba de cuclillas cantando una canción para ella.

Lee también: La pelea de Santa Fe Klan y Dharius, exintegrante del Cartel de Santa; el regio dice: "te ganó la fama, se te subió macizo"

El músico acompañó el video de un mensaje de despedida, en el que, además de expresar el dolor tan hondo que supone para él su partida, le pidió a su abuelita que siga cuidándolo y protegiéndolo.

"En paz descanse, abuelita, te extrañaremos mucho toda la familia, cuídame mucho, a donde vaya, de todo lo malo".

También compartió una fotografía de su abuelita, acompañada de la canción de El Komander que se titula "Cómo me haces falta".

Lee también: Ejecutan a escolta de Santa Fe Klan en bar de Guanajuato; agresores son captados por cámaras de seguridad

La última declaración que concedió Santa Fe antes de conocer que su abuelita había trascendido, tuvo lugar sólo unas horas antes, cuando fue cuestionado, por medios locales, sobre el encuentro violento que sostuvo con Dharius, exintegrante de Cartel de Santa, con el que se hizo de palabras en el festival Dale Mixx.

Más tranquilo, el rapero afirmó que no tenía nada malo que hablar de ninguno de sus colegas.

"No..., lo mismo, les deseo lo mejor, mucho éxito pa´ todos, no tengo nada de qué hablar".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc