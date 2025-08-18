Más Información

El viernes se llevó a cabo el Dale Mixx, festival de música en el que estuvieron invitados y , quienes entablaron una conversación altisonante, lo que provocó que, el , recurriera a sus redes para explicar que, en el pasado, fueron muy buenos colegas pero que, a su parecer, la fama cambió al guanajuatense.

Dharius, que formó parte del Cartel de Santa, del 2003 al 2013, y que, luego de diferencias con sus compañeros de agrupación; Babo y Rowan Rabia, prefirió continuar con su carrera en solitario, fue quien compartió el video donde pelea con Santa.

En él, se puede ver como el regio alega algo, mientras se dirige a Santa que, es contenido por su equipo de producción ya que, forcejea con ellos, para tratar de acercarse a Dharius y confrontarlo de forma física.

Lee también:

Por lo que el video sugieren, la discusión no pasó a golpes, sin embargo, junto al mensaje con el que Dharius compartió el clip, indica que Santa Fe lo amenazó, actitud que determinó como malagradecida, pues contó que, cuando el rapero estaba dando sus primeros pasos en la industria, él fue uno de los que lo apoyó.

"¿Van a valer verg* quién, alucinado?, Santa Fe Klan, la neta, estás mal, aliviánate, tú sabes que yo soy tranquilo, se supone que éramos de los mismos y te ganó la fama, se tuesubió bien macizo y, piensas que eres Scarface, pero nel vato", comenzó.

El originario de Guadalupe, Nuevo León, rememoró que, cuando Santa Fe lo buscaba para que lo asistiera en alguna dificultad, él siempre se hizo presente.

Lee también:

"Te hicimos ching*s de parotes, ¿no te acuerdas?, hasta viniste al Clan Records llorando a decirme que te estaban robando y que ocupabas paro, ¿y luego?, ¿cuándo te quedamos mal?, (...) desde hace más de ocho años te conozco y siempre estuve de tu lado".

También reveló que, en un evento de Spotify, Santa Fe habría sacado una pistola para amagar a uno de los conocidos de Dharius, actitud que el también rapero reprobó.

"No entiendo por qué le sacaste el cuete a ´el Gera´en el evento de Spotify, ¿no sabes que cuando uno saca la pistola es para usarla?".

Lee también:

También explicó que, el motivo del desencuentro, habría tenido lugar luego de que la seguridad del festival, le habría indicado que Santa Fe lo buscaba para "ponerlo".

"Me dijeron los de seguridad de Dale Mixx que, ¿me andabas buscando para ponerme?, ¿creías que iba a salir corriendo como, al final, saliste tú?, (...), te me pones pend*jo cuando te pregunto ´¿qué rollo?´, chale... y, si no te desmayé de un verg*zo, no´mas fue porque no soy mamón porque sí te lo merecías", puntualizó.

Por su parte, Santa Fe Klan no ha hecho referencia a este suceso, al menos, no de forma directa, pues en su cuenta de Instagram compartió una foto suya, musicalizada con el famoso tema de Valetín Elizalde, titulada "A mis enemigos".

