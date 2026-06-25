Nueva York fue el escenario donde la cantante española Rosalía volvió a ser vista junto a la hispanofrancesa Loli Bahía. Las imágenes, captadas por paparazzis, las mostraron tomadas de la mano mientras caminaban por las calles de la ciudad.

Ambas, vestidas de negro, también protagonizaron un momento cercano cuando esperaban para cruzar un semáforo: la intérprete de "Despechá" recargó la cabeza sobre el hombro de Bahía, quien reaccionó con un beso en la frente. Aunque desde hace meses han sido vinculadas sentimentalmente, ninguna había hablado del tema. Sin embargo, la cantante pareció hacer un guiño a los recientes rumores con un detalle en su look.

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Hace unas horas, Rosalía compartió en las historias de su cuenta de Instagram una fotografía tomada en una calle, donde aparece con un pantalón negro y una playera inspirada en el clásico diseño de "I Love NY", pero con la frase "I Love My Girlfriend" ("Amo a mi novia").

En la imagen, la cantante cubre parte de su rostro con una mano, aunque deja ver una amplia sonrisa.

Foto: Instagram oficial.

Bahía ha destacado en la industria de la moda tras desfilar y hacer campañas para firmas como Celine, Saint Laurent, Chanel y Louis Vuitton. También incursionó en la actuación con la película "Jeanne du Barry", donde compartió créditos con Johnny Depp. Además, tendría otro punto en común con Rosalía: su gusto por la música, pues, de acuerdo con Vogue España, antes de dedicarse al modelaje estudió formación musical en el Conservatorio de Lyon, en Francia.

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Las versiones de un romance

Rosalía, conocida entre sus seguidores como "Rosi", y Bahía despertaron las primeras versiones de un romance a finales de 2025, cuando fueron vistas despidiendo el año en una playa en Brasil. En esa ocasión también fueron grabadas tomadas de la mano mientras convivían con un grupo de amigos.

Desde entonces han coincidido en distintos destinos, entre ellos Madrid, París y Nueva York. Asimismo,, medios internacionales señalaron que Bahía estuvo presente en algunos momentos de la gira LUX de la cantante.

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En el pasado, Rosalía fue relacionada sentimentalmente con el cantante C. Tangana, con la actriz Hunter Schafer, quien reveló en 2024 que ambas salieron durante cinco meses en 2019, y con el puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien llegó a comprometerse.

Rosalía y Rauw Alejandro vivieron un momento muy conmovedor cuando se comprometieron.

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Tras su separación de Rauw, la intérprete fue vinculada con el actor Jeremy Allen White, con quien fue fotografiada besándose, aunque ninguno confirmó públicamente la relación.

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Tiempo después, el actor alemán Emilio Sakraya también fue captado besando a Rosalía, pero, al igual que en ocasiones anteriores, ninguno hizo declaraciones sobre el vínculo.