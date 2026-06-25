Cerca de una decena de relanzamientos de películas, estrenadas originalmente hace más de dos décadas, han mostrado que el buen cine al menos en México, no tiene fecha de caducidad.

En lo que va del 2026 las cadenas exhibidoras y algunas distribuidoras han optado por sacar al mercado títulos que para el público joven y el no tanto, disfruten en pantalla grande historias que en algunos casos, tampoco se encuentran en plataformas de streaming.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, "Donnie Darko", que acaba de cumplir 25 años de haber llegado al público, ha sido la mejor recibida con 33 mil asistentes durante su breve corrida comercial.

Abajo de ella se encuentran las dos producciones alusivas a "Top Gun: Maverick", con 29 mil boletos adquiridos en taquilla y la original de hace 40 años, "Top Gun", con 25 mil entradas vendidas.

Con estas cifras se ubicarían en el top 30 de las películas más vistas del año superando a otras recientes como "Amarga Navidad", de Pedro Almodóvar, y "La ladrona del tiempo", animación chilena, además de quedar muy cerca de la producción de terror "Leviticus".

El fenómeno de los relanzamientos cinematográficos ya era algo que las cadenas exploraban desde hace al menos una década, pero con la pandemia y la inasistencia del público, la medida avanzó buscando ocupar éxitos comprobados para atraer a la gente.

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En el listado 2026 también figura "Legalmente rubia", con Reese Witherspoon, con poco más de 6 mil asistentes, y "Una Eva y dos Adanes", con Marilyn Monroe, producción de 1959, que registró mil 600 butacas ocupadas.

Muchas de estas películas son programadas en salas con aforos promedio de unas 200 personas, lo que significaría que en el caso de "Legalmente rubia" se llenaron 30 funciones, mientras que en el de "Una Eva y dos Adanes", por lo menos ocho.

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"Underground", de Emir Kusturica y estrenada en 1995, contabiliza más de 5 mil espectadores.

Hasta la semana pasada más de 100 películas, entre extranjeras y nacionales, habían arribado a las salas de cine mexicanas. "Super Mario Galaxy", con más de 15 millones de boletos, ostenta por ahora el primer lugar, seguida por la película biográfica "Michael" con 7 millones y "El diablo viste a la moda", con 6.2 millones.

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