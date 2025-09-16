Detrás de la sonrisa de uno de los galanes más icónicos de Hollywood, Robert Redford enfrentó desde muy joven desafíos de salud y personales que marcaron su vida. Polio, pérdidas familiares y complicaciones médicas fueron solo algunas de las pruebas que superó antes de conquistar la pantalla grande.

El protagonista de "Una propuesta indecente" falleció a los 89 años, este martes 16 de septiembre, mientras dormía en su hogar en Utah, según reportó The New York Times.

La polio que marcó su infancia

A los 11 años, Redford contrajo polio, una infección viral que puede causar parálisis y que en su época era común. La enfermedad provoca dolor muscular intenso y rigidez en cuello y espalda; en algunos casos, puede ser mortal. Aunque temía los tratamientos, especialmente la máquina de respiración artificial , su caso fue leve y solo lo mantuvo en cama dos semanas.

“No podía moverme muy bien, pero no estaba paralizado. No fue un caso de pulmón de hierro. Fue leve, pero suficiente para tenerme en cama dos semanas”, recordó.

Tras su recuperación, su madre lo llevó al Parque Nacional Yosemite, un lugar que lo fascinó y donde trabajó durante su adolescencia. Esta conexión con la naturaleza lo acompañó durante toda su vida: en 2014 dirigió un cortometraje sobre el Instituto Salk de Estudios Biológicos, y en 2016 narró un documental sobre la reserva natural estadounidense.

Aprender a enfrentar los miedos

Redford también sufrió bullying durante su infancia, y tuvo que demostrar su valentía frente a sus acosadores.

“Enfrentar los miedos se volvió importante desde temprano... Tenías dos opciones: dejarte guiar por ellos o superarlos”, escribió en su biografía de 2011.

Robert fue obligado a saltar desde un edificio relativamente alto, un riesgo que pudo costarle la vida

La pérdida de su madre y los primeros tropiezos

Con una beca de béisbol en la Universidad de Colorado en Boulder, Redford era un estudiante activo, aficionado al motociclismo y al automovilismo. Tuvo un accidente grave en Santa Bárbara en los años 50, del que salió con vida.

El golpe más duro llegó a los 18 años, cuando su madre Martha falleció a los 40 años tras un aborto de gemelos que le provocó hemorragias. Este dolor lo llevó al consumo excesivo de alcohol, lo que le hizo perder la beca y abandonar los estudios.

Problemas de salud en la juventud

Redford fue diagnosticado con colitis ulcerosa a los 15 años y, posteriormente, con colangitis esclerosante primaria (PSC), una enfermedad que obstruye los conductos biliares y puede derivar en insuficiencia hepática. Durante los años 90, se sometió a dos trasplantes de hígado.

Robert Redford deja como legado a su esposa y a sus dos hijos.