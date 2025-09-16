Figuras de Hollywood y cinéfilos lamentaron la muerte de Robert Redford, expresando afecto y admiración por el director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente.

El actor Colman Domingo dijo que Redford tuvo un "impacto eterno" en el cine y el director Ron Howard calificó su Festival de Cine de Sundance como un “factor de cambio”. El director de "Reservation Dogs", Sterlin Harjo, dijo que Redford empoderó a los cineastas. Tanto Hillary Clinton como Donald Trump expresaron su admiración por su trabajo.

Redford murió el martes "en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", dijo la publicista Cindi Berger.

A continuación, algunas reacciones notables a la muerte de Redford y su legado.

Demi Moore

Demi Moore compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de Una propuesta indecorosa, el drama romántico que protagonizó junto a Robert Redford. La actriz acompañó el clip con un emotivo mensaje, destacando el legado del actor: “Vivirá para siempre de muchas maneras y guardaré cerca de mi corazón los muchos recuerdos que compartimos”.

En referencia al video, Demi añadió con nostalgia: “Lo que daría por un baile más”.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio también lamentó la pérdida del ícono. “Actor, activista, ambientalista apasionado y defensor de las artes”, comenzó el ganador del Oscar al compartir una imagen antigua en blanco y negro de Redford en Spy Game.

“Su inquebrantable compromiso con la protección de nuestro planeta e inspirar cambios estuvo a la altura de su inmenso talento. Su impacto perdurará en las generaciones venideras”, añadió DiCaprio.

Curiosamente, ambos actores interpretaron al mismo personaje en El Gran Gatsby: Redford en 1974 y DiCaprio en la versión de 2013.

Ron Howard

“#RIP y gracias Robert Redford, una figura cultural tremendamente influyente por las decisiones creativas tomadas como actor/productor/director y por iniciar el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el movimiento de Cine Independiente en Estados Unidos. Un factor de cambio artístico” — en X.

Marlee Matlin

“Nuestra película, ‘CODA’, llamó la atención de todos gracias a Sundance. Y Sundance ocurrió gracias a Robert Redford. Un genio ha fallecido. RIP Robert” — en X.

Sterlin Harjo

“Mi carrera y camino como joven fueron definidos por su compromiso de apoyar el cine independiente y especialmente su compromiso de empoderar el cine y los narradores nativos” — en Instagram.

Donald Trump

“Robert Redford fue genial. Tuvo una serie de años en los que no había nadie mejor” — dijo a reporteros.

Stephen King

"Robert Redford ha fallecido. Fue parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Difícil de creer que tenía 89 años” — en X.

Hillary Clinton

“Siempre admiré a Robert Redford, no solo por su legendaria carrera como actor y director, sino por lo que vino después. Defendió valores progresistas como la protección del medio ambiente y el acceso a las artes, mientras creaba oportunidades para nuevas generaciones de activistas y cineastas. Un verdadero ícono estadounidense” — en Instagram.

Colman Domingo

“Con amor y admiración. Gracias Sr. Redford por su impacto eterno. Se sentirá por generaciones. R.I.P.” — en X.

Ry Russo-Young

“Gran parte del trabajo de Redford, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido hacer películas desafiantes, veraces y significativas. El Festival de Cine de Sundance, que él fundó, fue el hogar creativo para muchos de nosotros en el cine independiente. Agradecido por todo lo que ha dado” — en Instagram.

Gobernador de Utah, Spencer Cox

“Hace décadas, Robert Redford vino a Utah y se enamoró de este lugar. Apreciaba nuestros paisajes y construyó un legado que hizo de Utah un hogar para la narración y la creatividad. A través de Sundance y su devoción por la conservación, compartió Utah con el mundo” — en un comunicado.

Cary Elwes

“No había muchas leyendas imponentes que se destacaran en nuestro hogar mientras crecía, pero Robert Redford ciertamente era una de ellas” — en Instagram.