Reyes de España lamentan la muerte de Alfredo Bryce Echenique; resaltan su huella en la literatura en español

Bryce Echenique y su legado literario; de "Un mundo para Julius" a "Permiso para retirarme"

Bryce Echenique, el "cuentacuentos" que regresó a Lima para vivir y morir junto a su ciudad

Comunidad cultural cuestiona falta de transparencia en la gestión de la Colección Gelman

La Unesco alerta daños en sitios Patrimonio Mundial en Oriente Medio; al menos tres han sido afectados por la guerra

Winnie Pooh cumple 100 años: el osito amante de la miel que conquistó al mundo

Tras un violento tiroteo en su mansión, fue captada saliendo de Los Ángeles el lunes 9 de marzo por la tarde.

De acuerdo con TMZ, la intérprete de “Umbrella” fue asistida por su personal para cargar varias bolsas en vehículos antes de dirigirse al aeropuerto de Van Nuys, donde despegó en un jet privado. Esto generó especulaciones sobre que la cantante buscaba distanciarse rápidamente del lugar, aunque no está claro si el viaje ya estaba planeado o si fue una decisión influenciada por el incidente.

¿Qué pasó en el hogar de Rihanna?

El domingo, la residencia de Rihanna, ubicada en Beverly Crest, se convirtió en escenario de tensión cuando una mujer de aproximadamente 30 años, identificada como Ivanna Lissete Ortiz, disparó al menos diez veces contra la propiedad desde un coche Tesla y huyó a toda velocidad. Posteriormente, Ortiz fue localizada en su vehículo en un centro comercial, a unos 12 kilómetros de la mansión, donde no se reportaron heridos, y fue arrestada por la policía.

Ortiz, originaria de Orlando, Florida, fue acusada de intento de homicidio, ya que la famosa se encontraba dentro de la residencia al momento del ataque. Según reportes de las autoridades, la mujer habría hecho previamente publicaciones alarmantes en redes sociales y enviado mensajes agresivos donde se menciona a la cantante.

Además, se reveló que Ortiz tiene un historial legal problemático, incluyendo presuntas acusaciones de violencia doméstica, conducción imprudente, incumplimiento de libertad condicional y una disputa por la custodia de su hijo.

Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque, mientras Ortiz permanece bajo custodia con una fianza de 10 millones de dólares.

Hasta el momento, Rihanna no ha hecho declaraciones sobre el incidente.

