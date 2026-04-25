Rihanna rompió el protocolo vivió un momento divertido cuando un fotógrafo le pidió una foto juntos, a lo que ella accedió sin dudar.

El hombre, que decidió romper el protocolo habitual en este tipo de eventos, posó sonriente con la artista; no obstante, su acción provocó que otras personas presentes, entre ellos sus colegas, se acercaran de inmediato a Rihanna, quien sonrió ante lo sucedido.

Rihanna accede y se toma foto con fotógrafo.

El episodio tuvo lugar durante un evento de Fenty Beauty en India, al que acudió la intérprete, quien lució un vestido color negro. La actitud de la cantante fue aplaudida por ser considerada un gesto de sencillez y cercanía hacia el fotógrafo, quien aprovechó la oportunidad para tener un recuerdo con ella.

la manera que rihanna dejó a un fotógrafo que se tomara fotos con ella y después se le fueron todos en avalacha 😭 pic.twitter.com/tp4l0pB4Xx — ؘjuandi (@poxelse) April 24, 2026

La cantante asistió al lanzamiento de su marca Fenty Beauty en Mumbai, la bulliciosa capital del estado de Maharashtra y la capital financiera de la India, donde lució un conjunto de top de manga larga y falda de cuero acampanada que completó con tacones a tono y joyas de Manish Malhotra.

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Foto de Sujit JAISWAL / AFP.

Hace unos días, la artista de 38 años, mamá de tres hijos junto al rapero A$AP Rocky, lució en redes parte su nueva colección de lencería, subtituló las fotos con "verano salvaje en preparación...".

Rihanna da un adelanto de su nueva colección de lencería. Instagram badgalriri

¿Qué es Fenty Beauty, la marcha de Rihanna?

Fenty Beauty fue lanzada por Rihanna en 2017, es mucho más que una marca de maquillaje, es considerada un movimiento que transformó la industria de la belleza hacia la inclusión total; entre lo que se destaca de esta marca, está:

El "Efecto Fenty" : Al lanzar su primera base con 40 tonos (ahora expandida a 50), obligó a otras marcas a ampliar sus gamas para no quedar obsoletas.

: Al lanzar su primera base con (ahora expandida a 50), obligó a otras marcas a ampliar sus gamas para no quedar obsoletas. Inclusión real : Fue creada específicamente para tonos de piel tradicionalmente difíciles de combinar, priorizando a mujeres que se sentían invisibles para otras marcas.

: Fue creada específicamente para tonos de piel tradicionalmente difíciles de combinar, priorizando a mujeres que se sentían invisibles para otras marcas. Impacto económico : Logró ventas de 100 millones de dólares en sus primeros 40 días. Actualmente, es la fuente de gran parte de la fortuna de Rihanna, estimada en miles de millones.

: Logró ventas de en sus primeros 40 días. Actualmente, es la fuente de gran parte de la fortuna de Rihanna, estimada en miles de millones. Ética de marca : Es una línea 100% libre de crueldad animal (cruelty-free) y utiliza fórmulas innovadoras que no se oxidan ni cambian de color tras la aplicación.

: Es una línea (cruelty-free) y utiliza fórmulas innovadoras que no se oxidan ni cambian de color tras la aplicación. Reconocimientos: Fue nombrada una de las mejores invenciones de 2017 por la revista "Time".

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