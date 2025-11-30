La casa de los Diablos Rojos del México, el Estadio Alfredo Harp Helú, se convirtió en una máquina del tiempo, y miles de melómanos viajaron a escuchar a sus bandas favoritas como Earth, Wind & Fire y su inseparable “September” o The Beach Boys y su clásico “Good vibrations”.

Desde poco antes de comenzara el Festival Remind GNP, el público, compuesto de personas mayores de edad en su mayoría, se presentaban por montones, con todo y familia. Algunos solos pero igual de emocionados por experimentar la música que marcó su juventud, ese funk, esa música disco, algunos de ellos con lágrimas en su tes, evidencia de la nostalgia y melancolía por otros tiempos.

La primera en subir al escenario fue la agrupación Jazzatlán Big Band, originaria de Puebla, la cual es hoy una de las orquestas más reconocidas dentro de la escena del jazz mexicano. El grupo de músicos logró consolidarse gracias a un sonido poderoso que combina swing tradicional, arreglos modernos y un sello muy mexicano en cada presentación, como lo demostró en este inicio del festival el cual estuvo repleto de nostalgia y cultura musical.

Lee también Los Auténticos Decadentes celebran 30 años de "Mi Vida Loca" en estadio Harp Helú

Poco tiempo después y sin dejar espacio a dudas, la banda argentina homenaje The Queen Experience, saltó en la 'golden hour' al escenario principal para consentir a fanáticos de la legendaria agrupación de rock formada por Freddie Mercury y compañía, con temas como "Bohemian Rhapsody", "I want to break free", "We will rock you", "We are the champions", "Radio Ga Ga" y "Don't stop me now", entre otros, quienes disfrutaron el show por completo y algunos como Carlos de 73 años recuerda haberlos visto en su juventud en un viaje a Inglaterra.

En este momento lo primordial fue el canto frente a miles de fanáticos. Más tarde el rockcomedy de la banda mexicana Los Rayo Backs se presentó en el escenario secundario, con si estilo propio repleto de funciones musicales irreverentes, sello de la casa que sumergió al publico en un shows lleno de energía, risas, diversión y rock and roll.La banda mexa hizo su presentación con fusiones interesante como "Dancing with Chorrito", seguida por "Es por amor", "Viento" con "every breath you take", o ya nombradas " i just can't get Claridad", "pajaritos in my mind", "Good bye Jorge", "2 car cell".

Además estuvo como invitado Sergio Arau con quien cantaron "Alarmala de tos". El baile llegó empezando la noche con la banda estadounidense KC and The Sunshine Band, formada en 1973 y liderada por el carismático Harry Wayne Casey, quien puso el toque disco a la noche. Su sonido es una combinación de funk, R&B, disco, pop rock y dance. La banda interpretó entre sus éxitos "Shake your booty", "Boogie shoes", "i'm your boogie man", "Give it up" y desde luego "That's the way" y "Get down tonight", con las que emocionó a todos los presentes por muy nuevo que fueras en su música.

Lee también Justicia para Palestina y resistencia mexicana: Panteón Rococó celebra 30 años con un grito social en el Estadio GNP

Temas con los que literalmente puso a bailar a miles de fanáticos, habían algunas personas mayores en silla de ruedas que no dudaron en bailar desde su sitio y hasta niños que disfrutaban la música de sus abuelos; para disfrutar de la música no hay edad ni estilo en particular.

"Estoy muy contento de estar aquí México, tengo 74 años, solo déjeme respirar y continuamos, los amo", dijo Harry Wayne antes de cantar "Please don't go", uno de los favoritos. A medio festival hubo un receso de unos minutos para preparar el cierre del mismo, el cual inició con la presentación de La Mula Brass Band & Stars, una banda mexicana que se lució con su estilo de metales y percusiones ambientadas por fiestas callejeras y una mezcla de sonidos, dixieland de Nueva Orleans, pero a la mexicana. Aunque dieron un show memorable, casi al final de su presentación les cortaron el audio y hasta las luces porque ya era hora de uno de los invitados principales.

Así es como entró un video introductorio de la banda estadounidense Earth, Wind & Fire. Su trayectoria se remonta a la década de los 70 y aunque Maurice White, el fundador, falleció en 2016, la banda continúa su legado con miembros originales como Philip Bailey, Verdine White y Ralph Johnson.

Lee también Lo que debes saber sobre los tres conciertos de Dua Lipa en la CDMX, comienza la cuenta regresiva

La agrupación proveniente de Chicago, EU, se despachó con la cuchara grande con su funk disco, en temas como "Shining star", "Jupiter", "Sing a song", "Got to get you into my life" de The Beatles, "Devotion" y "Reasons".

Luego dejaron el lado romántico y se sumergieron en el funky con las clásicas de clásicas "Boogie Wonderland", "Let's groove", y la favorita "September", las cuales hicieron que los fanáticos sacaran los pasos prohibidos y se convirtiera en una disco.

Como la metáfora del barco de Jason, The Beach Boys se presentaron con alineación emergente, uno se pregunta si la presencia del cofundador Mike Love y el veterano tecladista Bruce Johnson siguen siendo suficientes para ser los legendarios Beach Boys, más ahora que Brian Wilson, la mítica voz de la banda, falleciera en el verano de este año.

Lee también Fallece a los 82 años Brian Wilson, líder de los Beach Boys

Aun así la onda californiana arribó al Estadio Alfredo Harp Helú con temas como "Do it again", "Surfing safari", "Catch a wave", "Hawaii", "Rockaway beach" de los Ramones o "Surfin' USA". "Si puedes hallar la luz hazlo, esta canción es sobre ello", dijo en un excelente español Love antes de cantar "Surfer girl", con lo que encantó a los presentes, además cantaron temas igualmente queridos como "i can hear music" de The Ronettes, "Darlin'", "Don't worry baby", "409", "Get arround", "California dreamin" de The Mamas and The Papas, y los infaltables "Good vibrations", "California girls", "Barbara Ann", "Kokomo" y "Fun Fun Fun".

En general el Festival Remind GNP 2025 fue un viaje a otras épocas, a décadas de funk y disco, sin olvidar la actualidad y reconociendo el paso que estas grandes bandas han dejado en la historia de la música, y un recordatorio de que para la música no existen edades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft