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De acuerdo con un informe publicado este viernes 8 de mayo por The Hollywood Reporter, la banda de rock vendió su catálogo musical a Warner Music Group por más de 300 millones de dólares.

Fuentes cercanas a la situación detallaron al medio que Warner lo habría adquirido a través de su empresa conjunta con Bain Capital. El acuerdo representa una parte importante de la inversión de esta alianza, aunque no se han dado a conocer detalles sobre el resto de las adquisiciones.

En 2025, ya se había reportado que la agrupación estaba en conversaciones para la venta de su catálogo de masters, con éxitos como “Californication”, “Otherside” y “Snow (Hey Oh)”, entre otros. Se estimaba que el catálogo de la banda californiana genera alrededor de 26 millones de dólares en ingresos anuales, según Rolling Stone.

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Warner Music también habría sido una opción normal para la venta de su discografía, ya que la banda ha estado bajo contrato con el sello Warner Records desde los años 90.

Hasta el momento, ni la agrupación ni sus representantes han confirmado o desmentido la información.

No es la primera vez

En 2021, el grupo ya había vendido los derechos de publicación y el catálogo de composiciones a Hipgnosis Songs por 140 millones de dólares.

Otros artistas como Pink Floyd, Kiss, Tame Impala y Queen también han vendido sus catálogos, ya sea a Sony o a empresas como la sueca Pophouse Entertainment Group, en el caso de Kiss.

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Red Hot Chili Peppers, miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, continúan siendo una de las bandas más activas en giras, con múltiples conciertos agotados.

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