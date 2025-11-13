Más Información

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

“Quiebre económico permitió el ascenso del populismo”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

Responden ante acusaciones por baile “La Botella”

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

La caricaturista Maitena gana Premio Quevedos

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

“El arte no tiene magias”, afirma Teresa Margolles

La obra de Geles Cabrera llega por primera vez a Bellas Artes

La obra de Geles Cabrera llega por primera vez a Bellas Artes

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

El Homenaje Sinfónico al Ídolo de Juárez, inició con un medley de cuatro temas ("Déjame vivir",  "De mí enamórate", "He venido a pedirte perdón" y no tengo dinero".

El actor Eduardo Barajas canta "Yo no nací para amar", pero parece que el concierto empieza con la interpretación de "Te sigo amando", a cargo del tenor Carlos Velázquez, a quien se ovaciona prolongadamente.

Tan sinfónico como ecléctico "Caray" la canta el imitador de Juan Gabriel, Armando Lemus y "Ya lo sé que tú te vas" por Christian Bailón, quién vestido de negro y cubierto de la espalda con una capa brillante, dijo que el tema le permitía mostrar una parte íntima del cantautor michoacano.

Lee también

Floricel Ortega, acompañada del Mariachi Gama Mil canta, "Fue un placer conocerte", después de que en el primer arranque entrara tarde, y alargando su participación en el escenario, aumentando estrofas al tema para estar más tiempo en el escenario en la parte final de la canción.

"Me gustas mucho" fue la participación más extraña de la noche, Jesús Gama olvidó la letra de la canción y optó por hacer una versión libre del tema al tiempo que se quitó la chaqueta y contoneaba la cintura, tal como lo hace en sus videos de las redes sociales al cantar lo poco que recordaba del tema.

Eduardo Barajas y Miriam Solis cantaron "Abrázame muy fuerte"; y Armando Lemus (imitador) interpretó "Así fue".

Lee también

En una emulación muy fallida de Juan Gabriel, del estilo y humor que imprimía en la interpretación de "Inocente pobre amigo", Christian Bailón canta el tema que termina en parodia involuntaria.

"Esta canción es una declaración de amor", dice Miriam Solís antes de interpretar "Si quieres" y Carlos Velázquez, ahora vestido de charro, canta "No discutamos" de nueva cuenta el público ovacionó su actuación.

A manera de caravana artística, o de los espectáculos que se presentaban en el extinto, en los mismos en los que también participó Juan Gabriel, cantantes e imitadores que integraron el cartel hicieron su respectiva participación, con mucho ánimo y con los tonos que pudieron alcanzar.

Lee también

Floricel Ortega y Christian Bailón cantan "Destino" en recuerdo de los duetos que realizaron Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.

"Me nace del corazón" se  salió del control de Eduardo Barajas, su intérprete, más allá de su escasa potencia vocal, el actor que dio vida a Vicente Fernández en "El último rey", la bioserie que produjo Juan Osorio sobre "El charro de Huentitán", nunca pudo seguir los acordes de la canción, es decir, se descuadró.

Mención aparte merece lo que fue lo mejor de la noche, la interpretación de "Yo no sé que me pasó", a cargo de Carlos Velázquez, tema fuera de programa, que cantó con la ayuda de alguien que le dictó la letra al oído debido a que el tenor es ciego, aspecto que poco importó ya que la calidad de su interpretación y la potencia de su voz son sus fortalezas.

Lee también

"El Noa Noa" y "Debo hacerlo" fueron los últimos temas.

El Coro Monumental, la Camerata Opus 11, los directores Mario Monroy, Oliver Mayoral y Carlos Carbajal, además del Mariachi Gama Mil acompañaron en el escenario a los cantantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral. Foto: EFE

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]