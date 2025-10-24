Alrededor de 30 artesanos que fueron retirados de Paseo de la Reforma y reubicados hacia la explanada del Teatro Blanquita, en la alcaldía Cuauhtémoc, se salieron a vender hacia Eje Central Lázaro Cárdenas al asegurar que “fue un fracaso lo que nos quisieron vender como la solución”.

Ahora, el centro artesanal se encuentra prácticamente vacío y la banqueta ubicada al exterior de este espacio la ocupan decenas de vendedores, quienes colocaron sus carpas y mesas desde la calle de Mina hasta la calle de Violeta, donde venden ropa, accesorios y comida.

“El tiempo que estuvimos aquí en el Blanquita (en la explanada) fue algo muy feo para nosotros y mis compañeros, porque al día llegábamos a sacar 50 o 100 pesos y eso no todos los días ni todos. Entonces para nosotros lo mejor fue venirnos para acá porque su espacio fue un fracaso”, dijo Abril Martínez, representante de 10 artesanos, quien aseguró que salirse fue un “pequeño acuerdo con Gobierno, de palabra”.

En junio pasado la Secretaría de Gobierno capitalina reubicó a 150 artesanos que permanecieron durante cuatro meses en Paseo de la Reforma, a cambio, les ofreció este espacio, mediante un acuerdo con Banobras.

Sin embargo, Abril manifestó que “mientras estábamos en el espacio no salía para nuestros gastos ni mucho menos la comida. Gastábamos más en venir que en realmente lo que sacábamos”.

Detalló que únicamente pasaban vecinos y no entraban turistas, por lo que, tras varios meses de pedirle al Gobierno central que les brindara otro espacio, “llegamos a un acuerdo de palabra... y aunque no nos va, y nunca nos va a ir tan bien como en Reforma, pues al menos ya sacamos para comer y para los gastos más básicos”.

La artesana aseguró que su estancia en esta calle únicamente es temporal, y que están esperando a que pasen las fechas de el Día de Muertos, Navidad y Año Nuevo.

Este diario pidió postura de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, pero hasta el cierre de esta edición no había habido respuesta alguna.