Alexis Ayala niega estar separándose de Cinthia Aparicio, con quien contrajo matrimonio hace apenas un año, argumentado que, de estar en una crisis, no podríanestar trabajando juntos en teatro. Sin embargo, también hizo referencia a la libertad y espacio que existe entre los dos, afirmando que si se separaran, estaría contento con lo que vivieron, postura que generó todavía más sospechas.

El actor fue cuestionado por la prensa acerca de un supuesto distanciamiento entre él y su esposa, pues en los últimos meses ha sido pocas las apariciones que han hecho uno en compañía del otro.

Ayala no negó ni confirmó el trascendido de forma directa, sin embargo, hizo alusión a que, si no es visto con tanta frecuencia junto con Cinthia, es porque respetan sus espacios y les gusta realizar actividades de forma individual.

"Me gusta la libertad, ¿en qué sentido?, oye, si me tengo que ir de gira dos meses, me voy de gira dos meses...", expresó.

De hecho, anticipó la noticia de que, en poco tiempo, su esposa emprenderá un viaje para celebrar su cumpleaños, en que él no está contemplado.

"Cinthia se va ahorita a festejar su cumpleaños, se va Suiza", expresó.

Dijo ser consiente que, en esas distancias, tanto él o su pareja podrían cambiar, aunque confió que no le teme a una posible transformación en Cinthia.

"Si en el viaje ella cambia, así se tenía que vivir, pero ella va a regresar, si regresa, con todas las ganas de estar conmigo".

Alexis considera que, pese a estar unido en matrimonio, esa no es ninguna garantía para que su pareja se quede por siempre a su lado, por lo que trata de nutrir la relación constantemente.

"Lo único seguro que hay es que la pareja que tienes no es segura, se me hace una frase inteligentísima, porque la pareja la tienes que trabajar todos los días y no depende de una sola persona, depende de muchas cosas en la vida".

Sin embargo, la apertura con que se expresó llamó la atención de sus seguidores, que consideran que, anteriormente, era mucho más amoroso cuando le hacían preguntas sobre su relación con la actriz.

Una de las declaraciones más impactantes que hizo es que no considera a CInthia como el amor de su vida, sino como una persona que, en la actualidad lo hace feliz.

"Ojalá que nos sigamos eligiendo todos los días y, si el día de mañana, no estoy con ella, y lo dije desde hace tres años, y lo sigo manteniendo igual, ella no es el amor de mi vida, ella es el amor en mi vida, ella me ha dado mucho amor y, si yo no estuviera con ella mañana, yo estaría muy agradecido porque he vivido una historia de amor maravillosa", destacó.

Además, señaló que, de estar separándose, para él no sería viable seguir trabajando juntos.

"¿Tú crees que si me estuviera divorciando estaría dando con ella funciones?, no sé si para ella o para mí, pero sería decir ´¡qué martirio!'".

