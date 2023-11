A Alexis Ayala le preguntan por su ex, frente a Cinthia Aparicio, e interrumpe entrevista

Hoy se cumplen apenas 11 días desde que Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se casaron por la iglesia y aunque en ese momento derramaron lágrimas de felicidad y demostraron el compromiso que sienten el uno por el otro, hay quienes siguen dudando de la autenticidad de su amor debido a la gran diferencia de edad que hay entre los dos, motivo por el que el actor fue cuestionado acerca de la postura que su ex, Fernanda López, sobre la boda, cuestionamiento que lo disgustó a tal grado que pidió que no le preguntaran por su relación pasada, y menos, frente a su esposa.

A poco menos de cinco meses de que se casaran por el civil, la pareja se casó bajo los mandatos de la iglesia católica el pasado 3 de noviembre, en una boda que llamó la atención por lo espléndida que fue de principio a fin, pues los novios decidieron que la Basílica de Guadalupe sería la sede perfecta para jurarse amor y, más tarde, llevaron a cabo el festejo en un lujoso casino, ubicado en el centro de la Ciudad de México, en el que los acompañaron grandes amistades que también pertenecen al medio artístico.

Pero a poco de que se llevara a cabo la boda, tanto Cinthia como Alexis han vuelto a la vida laboral y lo hacen más entusiasmados que nunca, pues ayer presentaron la obra en la que trabajaran en conjunto, "Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres!".

Se trata de un proyecto en el que Aparicio debutará como productora junto a Miguel Briones, los cuales llegaron a la conclusión de que quién mejor que Alexis Ayala para actuar como la pareja de Cinthia, pues la actriz también protagoniza la puesta en escena. Ante la idea de compartir el escenario, la prensa que fue convocada a la alfombra roja del evento preguntó a la joven si no se sentía intimidada de trabajar junto a su esposo, quien ya es considerado un primer actor, pues con su experiencia podría opacarla, a lo que ella contestó que no.

"La verdad no, cuando empezamos a leer la obra yo le dije: ´-Para mí, eres un actor más, no eres Alexis Ayala´", bromeó y se sinceró: "-Obviamente, claro que siento este nervio de decir ´me voy a subir al ring con un actor de esta trayectoria´, aparte que es mi esposo, tengo un parámetro alto".

Por su parte, Ayala destacó que una de las grandes cualidades que le atrajo de la actriz fue cuando la vio trabajar en "Si nos dejan", la telenovela donde aparecían juntos, por lo que aseguró que la experiencia no es lo único que te hace una buena actriz o un buen actor, sino que la disciplina y el talento son muy importantes para triunfar, unas de las virtudes con las que cuenta su esposa.

Sin embargo, las preguntas relacionadas a cómo prosperará su matrimonio continuaron, pues la diferencia de edad de 28 años, ha hecho que muchas personas piensen que su relación podría durar poco.

En ese sentido, el actor de 58 años dijo que han vivido su relación día a día, pues al preocuparse tanto por el futuro, no podrían disfrutar del presente.

Entre las preguntas, también surgió el nombre de Fernanda López, la expareja del actor y madre de su hija menor Roberta, situación que causó descontento en el actor, pues mucho se ha dicho que su ex no sostiene una buena relación con Cinthia; fue entonces, cuando Ayala interrumpió a la reportera y le pidió que no volviera a hacer preguntas que pudieran faltarle al respeto a su actual esposa.

"Vamos a hacer una cosa, lo que está atrás está atrás y respeto para ella, es mi esposa, respeto para mí; no me importa si habló bien o mal, este momento no es para hablar de otras personas y a mí quien me merece respeto son mis hijas, mi madre y, por encima de todo, es Cinthia, entonces no pongamos olas en un mar en calma", precisó.

A su vez, Aparicio dijo que no le preocupaba si las personas piensan que se casó con el actor por intereses económicos, pues sólo ella conoce cómo se dio su historia de amor, la cual es auténtica, destacando que a los únicos que les debe explicaciones es a su madre, padre y esposo.

"Yo sé mi historia con él, entonces no tengo nada que decirles, que piensen lo que quieran, con todo respeto, mientras mi familia, Alexis y yo sepamos... no me preocupa nada lo que digan, yo sé mi verdad al final del día", señaló.

