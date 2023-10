Alexis Ayala, de villano a víctima en la vida real

Alexis Ayala sufrió un secuestro exprés en los años 90. Aunque asegura que fue una experiencia aterradora que ha superado a base de esfuerzo, también lo obligó a tomar medidas de seguridad, pues no es la única vez que se ha enfrentado a la delincuencia en México.

“También tuve dos asaltos, el último fue en 2004”, cuenta Ayala.

“Ahora trato de no traer cosas que se vean caras o llamativas, no estar en horarios que no debes estar, en lugares donde probablemente no debas estar; desafortunadamente es una cuestión global que pega y México no es una excepción, sino que de repente aquí es muy rudo”, reflexiona.

El actor de 58 años considera a la falta de educación como el principal motivo por el que esta problemática social se ha incentivado y pide a las nuevas generaciones que no olviden sus valores civicos, más allá de las nuevas ideologías.

“Tenemos una pésima educación y somos demasiados humanos en el mundo, entonces hay que tratar de vivir en paz, de no pasar por encima de nadie, de hacer las cosas con civismo; me acuerdo que cuando estaba en la escuela me daban clase de civismo y ahora no las dan; ahora de repente se pelean por quién abre la puerta, si se pierde la caballerosidad o la feminidad y eso no está peleado con ser buen ser humano”, señala.

Además, resalta la participación del gobierno como una herramienta fundamental para disminuir la desigualdad social que ha propiciado esta situación.

“Creo que deberían de abrir más oportunidades, el gobierno en lugar de estar cortando programas que de repente pueden ayudar a que una familia viva mejor y tenga mejores oportunidades, debería abrirlas, todos tenemos derecho al crecimiento y a la oportunidad”.

No le teme al streaming

Durante su carrera Alexis ha interpretado a más de 20 villanos en 61 historias de cine y sobre todo televisión. Hace ocho años que no hacía cine por estar concentrado en la tv y el teatro, pero ahora regresa con No voy a pedirle a nadie que me crea, donde con su papel de El licenciado hace referencia al tema de la delincuencia en el país.

“Es un mafioso muy frío y calculador, algo que me gustó mucho es que la primera mitad de la película no me ven, sólo me escuchan y enfrentarme con eso de sólo grabar la voz sin tener un movimiento no es lo mismo que hacer un doblaje, aquí tuve que entender el tono en el que el director quería que se escuchara, como algo natural porque es un licenciado que su trabajo es extorsionar, intimidar e insultar”, detalla.

La cinta protagonizada por Darío Yazbek está basada en el libro homónimo de Juan Pablo Villalobos sobre una peligrosa banda de delincuentes que desvía el rumbo de la carrera de un escritor justo antes de su llegada a Barcelona.

“Tocar estos temas con humor negro te hace darte cuenta de que no siempre las cosas salen bien, ni para el bueno, ni para el malo”.

Dirigida por Fernando Frías, fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia antes de su llegada a Netflix, en lo que representará la primera cinta en streaming de Ayala.

“Al final la manera de trabajar es la misma, cambia el formato donde se va a presentar, pero es importante que te volteen a ver y sepan que no nada más estás metido en la televisión”, acepta el actor.

“Si sabes nadar en una alberca, puedes nadar en el mar o en el río es cuestión de saber qué es diferente y hay que estar abierto a aprender. A mí los villanos me encantan porque ninguno es igual y hoy la manera en que dirigen al antagonista es diferente porque se le dan toques de veracidad”.