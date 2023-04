Así será la peculiar despedida de soltero de Alexis Ayala a la que está invitada su hija

El actor Alexis Ayala espera con ansias su próxima boda con su novia Cinthia Aparicio. La pareja ha decidido dar muy poca información sobre este importante en sus vidas, hasta el momento se sabe que la ceremonia civil podría realizarse en noviembre de este año, mientras que la religiosa sería hasta el 2024.

Ayala y Aparicio se comprometieron en noviembre del 2022, durante un viaje que realizaron a París y después de algunos meses de haber iniciado su relación y aunque han decidido guardar todos los detalles sobre su enlace para ellos, lo que el protagonista de "Amar a muerte" sí compartió con los medios es cómo piensa celebrar su última noche de soltero.

Mientras que la novia planea realizar un viaje con todas sus amigas, Alexis reveló que sus despedida de soltero será mucho más íntima y con tan sólo una invitada: su hija Roberta, fruto de su matrimonio con Fernanda López.





La pareja se comprometió en septiembre del 2022 Foto: Instagram

El actor explicó que, entre otras cosas, quiere darle tiempo de calidad a la joven, por lo que cree que pasar un día tan significativo a su lado será muy beneficioso para su relación: "Yo voy a tener una (despedida) con mi hija Roberta, en cuanto se me acomoden los tiempos, darle también el lugar mi hija de que mi despedida de soltero sea con ella, y que ella entienda y platique muchas cosas conmigo porque ve que estoy contento, ve que estoy feliz”, dijo en un encuentro reciente con la prensa.

Sobre cómo se encuentra con su prometida, el también productor aseguró que no puede estar más feliz que ahora, pues Cinthia vino a curar heridas que no sabía que tenía y a darle frescura tanto a su vida como a su alma: "De alguna manera mi alma estaba un poco seca y yo no lo sabía, y ella ha venido a refrescar mi vida en todos los sentidos, me procuró, me cuidó, me preguntó cómo me fue, me hizo un desayuno sensacional; ahí es donde está la pareja… y eso lo agradezco muchísimo”.





Alexis Ayala explota ante cuestionamientos sobre su exesposa

Anteriormente, el Ayala había sido señalado por su ex, Fernanda, de ya no pasar tanto tiempo con su hija, y aunque según ella no hay una razón aparente, reveló que lo que lo mantiene lejos son "cosas personales" a las que el actor ha querido ponerle toda su energía.

En su momento, el villano de "Pienso de ti" pidió que no se hiciera eco sobre el tema, pues la menor podría salir lastimada; sin embargo, al ser nuevamente cuestionado sobre declaraciones de su ex, estalló. En medio de la plática, Ayala aclaró que en su presente sólo existe su prometida, su madre y sus hijas, por lo que es de lo único que hablará.

"Las cosas que se quedan atrás y que están sueltas, están sueltas, yo le debo un respeto y le debo un valor a mi presente, por consiguiente, respeto a las personas que están en mi vida, y que están conmigo ¿y quiénes son?, Cinthia (Aparicio), y la pongo en primer lugar porque es la mujer con la que vivo, es la mujer a la que amo; a mi madre y a mis hijas, esa es la única familia que tengo”, agregó.

