El quinto álbum de Rauw Alejandro, “Cosa Nuestra”, salió en otoño de 2024. Un año después, el cantante reafirma su concepto de exaltar sus raíces puertorriqueñas con “Cosa Nuestra: Capítulo Cero”, y ahora lleva esa misma idea a los escenarios con una serie de conciertos.

El “Cosa Nuestra World Tour” llegó a México el pasado 2 de noviembre en Monterrey, y continuará con cinco presentaciones en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, dos veladas en Guadalajara y dos más en Monterrey.

Durante sus conciertos combina reguetón, salsa y bolero, y además despierta curiosidad por su relación con la cantante española Rosalía, especialmente ante las sospechas de mensajes ocultos en algunas canciones de “LUX”, el álbum de la catalana.

Lee también: Indignación en Miss Universo por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

En la Ciudad de México, el tour se presentará los días 4, 5, 6, 8 y 9 de noviembre en el Domo de Cobre, al oriente de la ciudad, iniciando a las 20:30 horas, aunque las puertas abrirán desde las 18:30 para recibir a los fans más tempraneros.

El acceso al recinto es variado: se puede llegar en transporte público, tomando la línea 9 del metro hasta la estación Velódromo, o bien en vehículo particular o transporte de aplicación. Se recomienda llegar con anticipación para evitar el tráfico de la zona; además, hay varios estacionamientos en las instalaciones del Palacio de los Deportes, disponibles por orden de llegada.

Lee también: El acoso público de Alicia Machado que sigue haciendo eco en Miss Universo con Fátima Bosch

Entre los temas que se podrán disfrutar destacan: “DE CAROLINA”, “Déjame Entrar”, “Santa”, “Mil Mujeres”, “Fantasías”, “Desesperados”, “NÁUFRAGOS”, “La Old Skul”, “Carita Linda”, “Besito en la Frente”, “Buenos Términos” y “Mirando Al Cielo”.

En cuanto a artículos permitidos y prohibidos: no llevar alimentos ni bebidas, vapeadores, cigarrillos, drogas o armas. Sí se permiten chamarras, bolsos o mochilas pequeñas, y aunque la temporada de lluvias ha terminado, también se puede ingresar con impermeables o paraguas pequeños.