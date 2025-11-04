Alicia Machado, quien se convirtió en Miss Universo en 1996, sufrió acoso a partir de su victoria en el certamen por parte de Donald Trump. Este caso recuerda al de Fátima Bosch, quien recientemente fue víctima de maltrato por parte de Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de la organización Miss Universo.

Machado, que representaba a Venezuela, contó que durante su reinado, cuando Trump era dueño del concurso a través de ITT Corp, fue objeto de diversas descalificaciones, siendo llamada “Miss Piggy”, entre otros sobrenombres.

En sus primeros meses como reina, Alicia Machado realizaba trabajos de publicidad y lo que prometía ser una vida llena de éxitos y fortuna se transformó en un infierno cuando Trump comenzó a criticarla por su peso.

El empresario estadounidense llegó a llamarla “máquina de comida” durante una emisión del programa de radio de Howard Stern, además de convocar a diversos medios para grabarla mientras hacía ejercicio.

En una entrevista, Machado relató que el nivel de acoso que sufrió por su peso fue tan grave que le ocasionó problemas de salud.

“Era una especie de circo, ‘la Miss Universo gorda’, una broma que a mí me costó mucho sufrimiento. Tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda”, contó a Inside Edition.

Aunque los comentarios de Trump le causaron daño, Alicia Machado logró continuar con su carrera y actuó en programas como “La niñera” (1997), además de posar para la revista Playboy y ganar el reality “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Actualmente, el caso de Alicia Machado puede contrastarse con el de Fátima Bosch, quien denunció haber sido maltratada frente a sus compañeras, luego de que Itsaragrisil la llamara “tonta”.

Bosch ha declarado que Miss Universo debe ir más allá de una competencia de belleza y convertirse en un espacio que muestre el valor y la fuerza de las mujeres dentro de la sociedad.

Ella es Fátima Bosch, la joven que representará a México en el certamen Miss Universo 2025. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

“Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa. Yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y para todas las niñas que luchan por causas. Decirle a mi país que estoy completamente comprometida en esto, como el día uno. México tiene representante”, afirmó Fátima Bosch.

