Raúl Araiza recuerda la secuela que le dejó intimar con una trabajadora sexual

En una época en que la cancelación ha conseguido peso, "Miembros al aire" es uno de los pocos contenidos televisivos que sigue tratando temas de connotación sexual sin que sea señalado por la audiencia, por lo que Raúl Araiza, con la comicidad que lo caracteriza, habló de la ocasión en que sufrió una infección en las vías urinarias luego de entablar una relación sexual sin protección, situación que lo llevó a reflexionar en la importancia de usar preservativo.

Han pasado 12 años desde que se emitió por primera vez "Miembros al aire", un talk show nocturno de Unicable que, por una época, también formó de la barre de entretenimiento de canal cinco, sin embargo, su contenido no fue tan bien recibido como ocurrió con otros programas como "Es de noche y ya llegué" y "Está cañón" de René Franco y Yorid Rosado, respectivametne, que también fueron estrenados en cable por primera vez y luego lanzados en televisión nacional.

Cuando la producción de Unicable comenzó, los "miembros" estaban conformadas por Leonardo de Lozanne, Mauricio Castillo, "Burro" Van Rankin y Raúl Araiza; de ellos sólo permanece "el Negro", que ahora comparte créditos junto a José Eduardo Derbez y Jean Duverger, quienes en el más reciente episodio tuvieron como invitados a Freddy y Germán Ortega, los "Mascabrothers".

Con la visita de los comediantes, "los miembros" llevaron a cabo una temática en la que Duverger formuló una serie de preguntas relacionados a momentos infortunados durante la intimidad, como lo fue si alguna vez había sufrido una enfermedad de transmisión sexual, pero el único que dijo haber atravesado dicho padecimiento entre los presentes fue Araiza, dejando boquiabiertos a sus compañeros, quienes le pidieron que diera más detalles de lo que le había sucedido.

Así, el actor de 58 años contó que los hechos sucedieron hace muchos años, cuando salió de la escuela militar, época en la que todavía no había tenido relaciones sexuales, por lo que le pidió a sus amigos más cercanos que lo llevasen a un sitio donde pudiera vivir esa experiencia.

"Hace mucho sí tuve una infeccioncita, me metí con una dama de la vida galante para decirlo correctamente, en esa época yo acaba de llegar de la escuela militar, me habían llevado a ´desquintar´ mis cuates; se dice ´desquinto´ cuando dejas de ser virgen como hombre, el tema es que fui a una esquina, no se usaba el condo... minio en ese entonces y sí tuve una infección a los otros dos días".

De ese modo, "el Negro" sufrió una infección urinaria que le causó molestias por varios días:

"Me dolía hacer pipí y se incrementaba al hacer más pipí, hasta que dije; ´-Ya no voy a hacer pipí porque me está doliendo mucho´", expresó.

