Raúl Méndez, actor que interpretó a Chacorta en "El señor de los cielos", debutará como papá

El actor Raúl Méndez, quien encarnó a Chacorta Casillas en la serie de Telemundo "El señor de los cielos" debutará como papá, así lo compartió a través de redes sociales con un emotivo video protagonizado por su esposa, la actriz Carmen Muga.

La española de 32 años y el mexicano de 49 años debutarán como padres y a través de Instagram postearon un video en el que mostraron un ultrasonido de su bebé que ya tiene 23 semanas de vida, musicalizado con el tema de Carlos Rivera "Te esperaba".

Raúl Méndez suma varios proyectos en su carrera artística, series y películas que lo convierten en uno de los actores mexicanos más camaleónicos, sin embargo, uno de sus personajes más entrañables es Víctor Casillas, mejor conocido como Chacorta, el hermano de Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya.

Aurelio y Chacorta conformaron una pareja de narcos que se ganó la simpatía del público desde el principio y durante las primeras temporadas de la serie que actualmente transmite su novena temporada, la última en la que participará Rafael Amaya, quien se alista para despedirse de "El señor de los cielos".

Aurelio y Chacorta Casillas fueron una dupla exitosa en "El señor de los cielos", serie estrenada hace 10 años.

Raúl Méndez no quiere saber el sexo de su bebé

El protagonista de la serie "Enemigo íntimo" prefiere no saber el sexo de su bebé, así lo confesó Carmen Muga, su esposa, quien detalló que habían escondido muy bien la feliz noticia.

"¡Mi primer día de las Madres! Si… cómo estáis leyendo! Es algo que hemos tenido muy guardadito por 23 semanas, pero creo que hoy es un día muy especial para compartirlo con ustedes. Nuestro pequeño garbancito viene en camino. Raúl no quiere saber si es niño o niña, obviamente yo ya lo sé, pero no pregunten porque no puedo decirlo. Esta siendo la experiencia mas increíble del mundo sentir sus pataditas y escuchar su corazón es la sensación más increíble del universo. Gracias esposo por ser el mejor papá para nuestro bebe. ¡Feliz día a todas las madres!", escribió.

La pareja se casó en noviembre de 2022.

