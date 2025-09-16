Dos nombres del llamado "reggaetón mexa" se sumaron al cartel de uno de los festivales más importantes de la industria musical, el Coachella.

La noche de este pasado domingo, y de manera sorpresiva, los organizadores del evento revelaron los nombres del elenco que se presentarán en su edición 2026 y entre figuras como Karol G, Justin Bieber, The Strokes y Sabrina Carpenter, resaltaron el de dos músicos mexicanos: Cachirula & Loojan.

Originarios de la CDMX, ambos artistas forman parte del la nueva ola de artistas que está llevando el sonido mexicano más allá de las fronteras, y en abril de 2026 tendrán la oportunidad de demostrarlo en uno de los escenarios más grandes.

Lee también Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter encabezan el cartel del Coachella 2026

¿Quiénes son Cachirula & Loojan?

Alejados de la música comercial y las grandes industrias, Cchirula & Loojan iniciaron su carrera en el terreno independiente, cada uno por separado.

Cachirula es un proyecto liderado por Julieta García. Su estilo fusiona sonidos urbanos mexicanos con la guaracha colombiana. Debutó en 2018 y desde entonces se ha consolidado como una de las figuras más fuertes en su género.

Loojan, por su parte, es cantante y productor. Su música se caracteriza por mezclar ritmos latinos y urbanos con elementos electrónicos. Con tan solo 21 años, Edgar Ulises Luján (su nombre real) ha logrado destacar en la escena musical nacional e internacional.

Ya como agrupación, se viralizaron con temas como "Uii" y "Beiby", donde comparten créditos con El Bogueto y El Malilla, respectivamente.

Pero esta no es la primera vez que los mexicanos pisarán un festival musical, en 2024 fueron una de las cartas fuertes del "Flow Fest", el encuentro más grande de la música urbana en México.

Cachirula & Loojan se presentarán los viernes 10 y 17 de abril, los mismos días en los que estará Sabrina Carpenter.

Lee también ¡Coca-Cola Flow Fest revela su line up oficial!; Don Omar, J Balvin y Nicky Jam encabezan el cartel