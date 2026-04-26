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"", la cinta sobre la vida de y que no ha sido un éxito en taquilla desde su estreno, no solo cuenta algunos de los pasajes más importantes del llamado "Rey del pop", también de las personas que estuvieron más cerca de él durante sus inicios en su carrera solista.

Uno de ellos es John Branca, abogado que aparece retratado en la cinta y que fue interpretado por Miles Teller.

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¿Quién era John Branca?

Antes de convertirse en uno de las figuras legales más influyentes de la industria, Branca tuvo un vínculo directo con la música. En su juventud formó bandas y llegó a tocar en circuitos donde coincidió con grupos como The Doors.

No solo entendía contratos, también comprendía la lógica creativa de los artistas. Tras estudiar Derecho, encontró su lugar en la representación legal de figuras del entretenimiento, un campo que terminaría dominando.

Su nombre comenzó a pesar cuando empezó a trabajar con figuras como The Rolling Stones, Aerosmith y Bee Gees.

Pero fue en 1985, cuando asesoró a Michael Jackson en la compra del catálogo ATV Music Publishing, que incluía canciones de The Beatles. La operación no solo fue millonaria, cambió la forma en que los artistas podían controlar su propio negocio.

La relación de John Branca con Michael Jackson

La relación entre Branca y Jackson estuvo marcada por rupturas y reconciliaciones. Hubo momentos de tensión por decisiones financieras y por su cercanía con ejecutivos de la industria como Sony Music.

Aun así, días antes de su muerte, Jackson volvió a integrarlo a su equipo. Esa decisión lo colocó en una posición clave, Branca fue designado coejecutor de su patrimonio y se convirtió en uno de los responsables de reorganizar su legado.

Desde entonces, ha impulsado proyectos que mantienen vigente la figura del artista: documentales, espectáculos con Cirque du Soleil y musicales póstumos.

"Michael" es una producción estadounidense dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan. La cinta recorre la vida del cantante desde su etapa en los Jackson 5 hasta el arranque de su carrera en solitario.

El papel protagónico recae en Jaafar Jackson, sobrino del artista, en su debut en cine. El reparto incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Laura Harrier y Miles Teller, quien interpreta a John Branca.

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