Debido a la letras de sus canciones, consideradas en contra de la mujer, el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Carlos Barragán Amador, anunció la cancelación concierto que el reguetonero Dani Flow tenía programado para el 18 de abril dentro de la Feria de la Primavera 2025.

En declaraciones, el político dijo que la decisión se dio luego de varios reclamos de la ciudadanía y de que sus hijos le mostraron videos del músico, de quien reconoció no saber lo que interpretaba.

“Si la letra de las canciones ofende a las mujeres, nos ofende a toda la sociedad”, puntualizó.





Les anuncio que por congruencia de lo que digo y pienso sobre los valores que tenemos que transmitir a los jóvenes he... Publicado por Carlos Barragan Amador en Sábado, 29 de marzo de 2025





Lee también Dani Flow no se presentará en Puebla; autoridades cancelan su concierto en solidaridad con las mujeres

¿Pero quien es Dani Flow, quien ahora se encuentra en medio de esta controversia?

Se le conoce como “El Rey del Morbo” por sus canciones con contenido sexual, varias veces de manera abierta, como en “Reggaetón champagne” a dueto con Bellakath, en la que las palabras “coger”, “pene” y “hierba” están en los versos.

En enero de 2024, al difundirse un verso de free style de 2019 donde, según las críticas, normalizaba el abuso a menores, al apuntar que tocaría a las compañera de secundaria de su pequeña, a su hija la expulsaron del kínder y él pidió disculpas.

La polémica siguió cuando defendió por esas mismas fechas a Rix, agresor de la youtuber Nath Campos, lo cual le generó amplias críticas en redes sociales viéndose obligado a cerrar sus cuenta de X.

“La morra esa vale verg… ¿eso qué, güey?, o sea hay fotos de ella con ese güey, después de lo que pasó eso según, en el Azteca, me cagan esas morras que salen a rayar sus pendejadas a la calle, esas ni rucas se deberían llamar”, expresó en esa ocasión.

En una transmisión en vivo posterior, Dani Flow intentó suavizar los dichos, sin éxito.

“Yo no considero que tenga ningún amigo violador. Así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó y es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas, entonces como tú confías en un lado yo confío en otro. Yo no creo que sea un violador, si fuera uno jamás lo tomaría como amigo a esa persona”, apuntó.

“Dije que esas rucas ni mujeres se deberían llamar, eso estuvo súper equivocado decir eso, me arrepiento de eso, pero siento que sí están apagando la voz de lo que realmente es el feminismo”, expresó.

En el mismo video concluyó con una frase tajante:

“Prefiero que me cancelen y estar tranquilo de haber dicho lo que creía en el momento y lo sigo creyendo”, recalcó.

“Te parto”, “Las que no tienen papá” y “Abre las patotas” son algunos de los títulos de sus canciones desde 2017, cuando el guanajuatense irrumpió en la música.

Con 29 años de edad recién cumplidos, el pasado de Víctor Daniel Ayala Valladares (su verdadero nombre) tiene que ver más con el futbol.

En 2016 participó en un concurso para ser narrador oficial del club Guadalajara, el equipo de sus amores, pero terminó en séptimo lugar. Tres años después firmó con el sello Universal y, en 2020, compuso la canción “Chivas” en honor del equipo tapatío.

Lee también Dani Flow acusa a Christian Nodal de coquetearle a su esposa