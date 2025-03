Dani Flow no se presentará en la Feria Regional de la Primavera de Xicotepec, en Puebla, tal y como se tenía previsto, y es que las autoridades municipales cancelaron el concierto del reggaetonero.

Según declaraciones del alcalde Carlos Barragán, la decisión fue tomada en solidaridad con las mujeres y por respeto a la memoria de Estefanía Rodríguez, joven que fue asesinada y encontrada en una bodega y cuyo feminicidio ha provocado gran indignación.

"Por congruencia de lo que digo y pienso sobre los valores que tenemos que transmitir a los jóvenes, he decidido cancelar el evento de Dani Flow. Esta decisión la tomo por solidaridad con las mujeres y por el mucho respeto que merecen", dijo.

Lee también Dani Flow acusa a Christian Nodal de coquetearle a su esposa

El presidente municipal reconoció que la presentación del cantante había sido solicitada por jóvenes de la región y que, aunque en un inicio respetó sus gustos, decidió informarse más a fondo sobre la música de Flow, encontrando que sus letras son explícitas y ofensivas.

"Esa música a mí no me gusta. Jamás lo había escuchado a este cantante, pero pensé que la feria es para todas las personas. Cuando les platiqué a mis cuatro hijos que son jóvenes, me dijeron que tenía una letra muy grosera y me enseñaron las canciones", explicó.

Barragán también explicó que la decisión de suspender la actuación de Flow es una forma de manifestar respeto y apoyo a la comunidad, especialmente en un momento tan delicado: "Si la letra de las canciones ofende a las mujeres, nos ofende a todos", finalizó,

El anuncio ha generado opiniones divididas en redes sociales, pues mientras unos aplauden la decisión del alcalde mientras, otros lo acusan de censura: "Sólo es música", "Siempre que se quiere, se puede ser parte de tomar buenas decisiones", "Muy acertada la decisión, es muy desagradable", "Para la próxima feria investigue y conozca que artista va a contratar", "Cancelar un artista no resolverá el problema"; son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento el reggaetonero no ha hecho ningún comentario al respecto; sin embargo, se suma a la lista de otros famosos que también han sido cancelados por presuntamente promover la violencia de género, entre ellos el youtuber Adrián Marcelo.

Lee también Autoridades de Oaxaca buscan cancelar concierto de Dani Flow por apología de la violencia contra las mujeres