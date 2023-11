¿Qué ver?: “Blue beetle”, con Xolo Maridueña, llega a streaming

Uno de los artistas con raíces latinas que en los últimos años ha alcanzado fama internacional es Xolo Maridueña, el protagonista de la serie “Cobra Kai”, quien nació en Estados Unidos pero su madre mexicana.

Este año, Xolo hizo su debut en cine dentro del género de superhéroes, interpretando a Jaime Reyes, el protagonista de “Blue Beetle”.

La cinta, que desde este viernes 17 de noviembre puede verse por la plataforma HBO Max, nos presenta a Jaime Reyes (Xolo), un joven recién graduado de la universidad en busca de su propósito en el mundo.

Todo cambia cuando encuentra a “El escarabajo” una antigua reliquia de biotecnología alienígena que le otorga una armadura con poderes extraordinarios, convirtiéndose en el nuevo héroe, Blue Beetle.

Este trabajo ha sido una pieza importante en la joven carrera de Xolo y al respecto recién esta semana compartió en Instagram: “Esta película me ha derribado y me ha reconstruido de formas que no podría articular”.

Con una vibra muy latina, y especialmente mexicana, acompañan a Maridueña los actores Adriana Barraza (“Rambo: last blood”, “Thor”) y Damián Alcázar (“Narcos: México”), entre otros.