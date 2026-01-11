Estos son los nominados en las principales categorías de la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregarán este domingo, 11 de enero.

"Una batalla tras otra" lidera todas las candidaturas, con nueve nominaciones, seguida por "Valor sentimental", con ocho, y "Pecadores", con siete.

Películas

Mejor película, drama

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Solo fue un accidente"

"El agente secreto"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

Mejor película, musical o comedia

"Blue Moon"

"Bugonia"

"Marty Supreme"

"No other choice"

"Nouvelle vague"

"Una batalla tras otra"

Mejor actor, drama

Joel Edgerton, "Sueños de trenes"

Oscar Isaac, "Frankenstein"

Dwayne Johnson, "La máquina: The Smashing Machine"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "El agente secreto"

Jeremy Allen White, "Springsteen: Música de ninguna parte"

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley, "Hamnet"

Jennifer Lawrence, "Mátate, amor"

Renate Reinsve, "Valor sentimental"

Julia Roberts, "Cacería de brujas"

Tessa Thompson, "Hedda"

Eva Victor, "Lo siento, cariño"

Mejor actor, musical o comedia

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

George Clooney, "Jay Kelly"

Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Lee Byung-hun, "No other choice"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Mejor actriz, musical o comedia

Rose Byrne, "If I Had Legs, I'd Kick You"

Cynthia Erivo, "Wicked: Por siempre"

Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"

Chase Infiniti, "Una batalla tras otra"

Amanda Seyfried, "El testamento de Ann Lee"

Emma Stone, "Bugonia"

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, "Una batalla tras otra"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Sean Penn, "Una batalla tras otra"

Adam Sandler, "Jay Kelly"

Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, "La máquina: The Smashing Machine"

Elle Fanning, "Valor sentimental"

Ariana Grande, "Wicked: Por siempre"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"

Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Ryan Coogler, "Pecadores"

Guillermo del Toro, "Frankenstein"

Jafar Panahi, "Solo fue un accidente"

Joachim Trier, "Valor sentimental"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Mejor película en lengua no inglesa

"Solo fue un accidente" (Francia)

"No other choice" (Corea del Sur)

"El agente secreto" (Brasil)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat" (España)

"La voz de Hind Rajab" (Túnez)

Mejor logro cinematográfico y en taquilla

"Avatar: Fuego y ceniza"

"F1"

"Las guerreras k-pop"

"Misión imposible: La sentencia final"

"Pecadores"

"La hora de la desaparición"

"Wicked: Por siempre"

"Zootopia 2"

Mejor película animada

"Arco"

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito"

"Elio"

"Las guerreras k-pop"

"La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia"

"Zootopia 2"

Televisión

Mejor serie dramática

"La diplomática"

"The Pitt"

"Pluribus"

"Severance"

"Slow Horses"

"The White Lotus"

Mejor actor, drama

Sterling K. Brown, "Paradise"

Diego Luna, "Andor"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Mark Ruffalo, "Task"

Adam Scott, "Severance"

Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor actriz, drama

Kathy Bates, "Matlock"

Britt Lower, "Severance"

Helen Mirren, "Mobland"

Bella Ramsey, "The Last of Us"

Keri Russell, "La diplomática"

Rhea Seehorn, "Pluribus"

Mejor serie musical o de comedia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Nobody Wants This"

"Solo asesinatos en el edificio"

"The Studio"

Mejor actor, musical o comedia

Adam Brody, "Nadie quiere esto"

Steve Martin, "Solo asesinatos en el edificio"

Glen Powell, "Chad Powers"

Seth Rogen, "The Studio"

Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"

Jeremy Allen White, "The Bear"

Mejor actriz, musical o comedia

Kristen Bell, "Nadie quiere esto"

Ayo Edebiri, "The Bear"

Selena Gomez, "Solo asesinatos en el edificio"

Natasha Lyonne, "Poker Face"

Jenna Ortega, "Merlina"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para TV

"Adolescencia"

"All Her Fault"

"La bestia en mí"

"Black Mirror"

"Morir de placer"

"La novia"

Mejor actor, miniserie o película para TV

Jacob Elordi, "El angosto camino al norte profundo"

Paul Giamatti, "Black Mirror"

Stephen Graham, "Adolescencia"

Charlie Hunnam, "Monster: La historia de Ed Gein"

Jude Law, "Black Rabbit"

Matthew Rhys, "La bestia en mí"

Mejor actriz, miniserie o película para TV

Claire Danes, "La bestia en mí"

Rashida Jones, "Black Mirror"

Amanda Seyfried, "Long Bright River"

Sarah Snook, "All Her Fault"

Michelle Williams, "Morir de placer"

Robin Wright, "La novia"

Películas con más nominaciones

"Una batalla tras otra" - 9

"Valor sentimental" - 8

"Pecadores" - 7

"Hamnet" - 6

"Frankenstein" - 5

"Wicked: Por siempre" - 5

