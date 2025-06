Kelly Osbourne, la hija del famoso cantante Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne está dando de qué hablar por una reciente publicación en redes sociales donde luce para muchos "irreconocible", muy diferente a como era reconocida por sus seguidores desde 2002, cuando se dio a conocer mundialmente en el reality show de MTV "The Osbournes".

Las fotos que compartió en Instagram, de sus asistencia a la Gala Anual de la Carrera para Borrar la Esclerosis Múltiple en el Fairmont Century Plazam en Los Ángeles, está recibiendo muchos comentarios en los que cibernautas condenan a la también actriz del supuesto uso de Ozempic.

El Ozempic es un medicamento cuyo principio activo es la semaglutida, indicado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en adultos, ayuda a reducir el nivel de azúcar en sangre y a prevenir enfermedades cardíacas asociadas.

Sin embargo su uso para adelgazar ha sido promovido por celebridades y famosos, lo que ha provocado un aumento en la demanda y desabastecimiento del medicamento en algunos países de Estados Unidos.

Cibernautas cuestionan aspecto de Kelly Osbourne

El Ozempic ha ganado popularidad por provocar una pérdida de peso significativa en pacientes diabéticos, con sobrepeso u obesidad, famosos como Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Tracy Morgan, Amy Schumer y Christina Aguilera, han estado relacionados con su uso.

Kelly Osbourne, quien en el pasado habló abiertamente de sus problemas de peso y de que no le importaban las críticas sobre ello, está recibiendo mensajes de decepción en Instagram, donde algunos aseguran que su cambio físico no es sólo por el presunto consumo de Ozempic, sino de intervenciones estéticas:

Aspecto de Kelly Osbourne en 2025 da de qué hablar. ¿A qué se sometió la cantante y actriz?

"Lo siento, pero te veías mucho mejor cuando eras natural". "La dieta ozémpica, no odiando, solo preocupado por Hollywood". "El ozempic está fuerte". "Cuando te conviertes en lo que siempre juraste odiar". "Kelly, te has convertido en un clon de Hollywood. ¿A dónde te has ido? Lo siento mucho". Esto es más que Ozempic. Es una cirugía plástica importante, no sólo pérdida de peso", se lee entre los comentarios de la serie de instantáneas que suman más de 25 mil "me gusta".

No es la primera vez que el peso y la apariencia de Kelly dan de qué hablar, en 2021, tras bajar 40 kilos, sus fans cuestionan si se había hecho cirugía en el rostro.

Kelly Osbourne, de 40 años, ha nutrido su carrera con su faceta como cantante, actriz, presentadora y diseñadora, aunque últimamente por lo que da de qué hablar ha sido su impresionante cambio de apariencia.

