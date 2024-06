Marco Antonio Regil preocupó a su familia por su delgadez: "me pasé un poquito"

Marco Antonio Regil ha sido criticado por su visible pérdida de peso que, desde que se hicieron notables sus cambios físicos, fue asociada con su estilo de vida vegano y con supuestos trastornos alimenticios, rumores que provocaron que su familia se preocupara por él, como reconoció recientemente.

El conductor fue captado en el aeropuerto de la CDMX, donde se le preguntó sobre los rumores que giraron en torno a su salud, pues desde el año pasado, sus fans mostraron preocupación por su extrema delgadez.

Nuevamente, el famoso negó que haya enfrentado un problema alimenticio, como tanto se dijo, pues destacó que todo el peso que perdió fue con la ayuda de un especialista en nutrición, aunque tuvo que reconocer que bajo más kilos de los que debía.

Lee también: "100 mexicanos dijeron": de Televisa con Marco Antonio Regil, a Azteca con "El Capi"

"Estoy más sano que nunca, lo hice con supervisión médica, me pasé poquito, pues sí... oye, cuando enflacas de más, pues se te cuelga la piel tantito, pero ahorita ya recuperé (peso)", expresó.

Marco Antonio Regil es mejor conocido por su conducción el los programas de concursos "Atínale al precio" y "100 mexicanos dijeron". Foto: Instagram

El también locutor, de 54 años, reconoció que cuando los rumores sobre su peso se propagaron se molestó pero no sólo eso, pues al poco tiempo recibió múltiples llamadas de integrantes de su familia que mostraron preocupación por cómo lucía, así como por lo que se decía de él.

"Me llamó mi familia, me llamaron amigos, ya me vieron en persona; estamos bien, me río ahorita pero en su momento sí te da coraje, porque son mentiras", destacó.

Régil también abordó el fenómeno que, aún hoy, la sociedad siga criticando el cuerpo de las personas, cuando es un tema que no debería de concernir a nadie más que a la propia persona.

"Aparte, eso de estar hablando que si la gente enflaca, engorda, ¿por qué nos estamos metiendo a juzgar el cuerpo de los demás, no entiendo".

Marco Antonio Regil habla de su apariencia, señalada en los últimos meses, ya que ha perdido gran cantidad de peso. Foto: Instagram

Lee también: Marco Antonio Regil se suma a Radio Fórmula en relevo de Javier Poza

Fue así que también salió en defensa de su amiga Angélica Vale, que también ha mostrado un cambio físico drástico, y celebró que la actriz se cuide y disfrute de los frutos de su esfuerzo, tras someterse a una mejor alimentación y rutina física.

"Yo a la Vale la amo, la adoro, que se cuida y baje de peso, ¡qué bueno!, hay que saber amarse y cuidarse, ya hay que dejar de hablar del cuerpo de los demás y avanzar en nivel de conciencia", destacó.

Marco Antonio Regil es vegano desde hace más de 15 años, decisión que tomó a raíz de que a sus 28 años fue diagnosticado con hemorroides, las que se produjeron debido a la cantidad excesiva de carnes que consumía en su dieta diaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc