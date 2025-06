“Amores perros”, considerada una de las mejores películas latinoamericanas de todos los tiempos, formará parte del Mubi Fest 2025. Los fans podrán disfrutar de grandes clásicos dentro del festival de cine.

Cinéfilos de todas partes de México podrán reunirse en algunas salas de cine seleccionadas para disfrutar de proyecciones especiales y reestrenos de películas en formatos nunca vistos en streaming, DVD o Blu-ray.

¿Dónde y cuándo proyectarán la versión inédita de “Amores perros”?

Este julio de 2025 Mubi Fest 2025 está de regreso a México. Este festival celebra lo mejor del cine y atrae a nuevas audiencias a volver a las salas de cine para ver las películas en su estilo original.

Mubi Fest 2025 se celebrará en CDMX del 4 al 6 de julio en la Cineteca Nacional de Ciudad de México (CDMX). Como parte de la cartelera, “Amores perros” del director Alejandro González Iñárritu será exhibida en versión 4K este próximo viernes 4 de julio.

¿Qué películas forman parte del Mubi Fest 2025?

Más de 22 películas formarán parte del programa del Mubi Fest 2025. Durante el evento habrá proyecciones al aire libre y una instalación inspirada en “Twin Peaks”, además de estrenos traídos desde el Festival de Cine de Cannes.

Los filmes que se mostrarán durante Mubi Fest 2025 serán:

“Thelma & Louise” (1991) “El agente secreto” (2025) “Ghost in the Shell” (1995) “Amores perros” (2000) “Silvia Prieto” (1999) “Here and Elsewhere” (1976) “La chica de la aguja” (2024) “Pusher” (1996) “Querelle” (1982) “Sentimental Value” (2025) “Blue Velvet” (1986) “It Was Just an Accident” (2025) “El color de la granada” (1969) “Él” (1953) “Magic Farm” (2025) “Akira” (1988) “Carrie” (1976) “The Mastermind” (2025) “The Dreamers” (2003) “Alpha” (2025) “Rodrigo D: No futuro” (1990) “Bully” (2001)

Mubi Fest 2025 trae de regreso grandes clásicos de la gran pantalla. Foto: @mubilat (Instagram)

El programa completo y los horarios están disponibles a través de la página oficial de Mubi Fest, donde podrás comprar directamente tus boletos.

¿Cuáles son las mejores películas del Mubi Fest 2025?

Entre las películas que no debes dejar de ver en esta edición del Mubi Fest 2025 se encuentran “Ghost in the Shell”, “El agente secreto”, “Querelle” y “Akira”. Estos filmes son considerados clásicos del cine por su importancia y repercusión en otros filmes.