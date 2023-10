MUBI Fest CDMX: Disfruta de 11 películas gratis al aire libre este fin de semana

La ventana de 45 días entre que una película llega a cines y puede verse en plataforma, la mitad de lo que era hasta antes de la pandemia por Covid-19, hacen una buena convivencia entre la vida de producciones en pantalla grande y que éstas lleguen pronto a la gente vía streaming.

Eso considera Sandra Gómez, Directora de Marketing en Latinoamérica de MUBI, servicio de streaming, productora y distribuidora, con presencia en cerca de 200 países y más de 12 millones de miembros en el orbe.

“La verdad es que los 45 días han hecho que más personas se acerquen a las películas, no todas podrán apreciarlas en cine, pero entonces se acorta su llegada a las plataformas. Son experiencias complementarias, es decir, puedes ver la misma película en el cine y la sala de tu casa y tener una experiencia diferente, es una cosa democrática”, dice Gómez.

Señala que quienes trabajan en MUBI son cinéfilos y eso los hace impulsar que haya cintas también en salas tradicionales.

Este fin de semana la compañía impulsa el MUBI Fest CDMX, evento de carácter gratuito, en el que once películas se proyectarán en la sala Centro de Cultura Digital y su explanada al aire libre.

Entre las cintas programadas se encuentran “Melancolía” de Lar Von Trier y el cortometraje “Extraña forma de vida”, de Pedro Almodóvar, que se proyectarán hoy.

Mañana tocará el turno a “Crimes of future” de David Cronenberg y “Aftersun”, de Charlotte Wells, para el domingo cerrar con “Rotting in the sun”, de Sebastián Silva y “Love”, de Wong Kar Wai.

Este año el MUBI Fest se ha presentado en Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo, siendo la capital mexicana el último eslabón del mismo.

“Esta iniciativa regional latinoamericana es porque quisimos hacer algo con las películas que tenemos, pero también nos interesa mucho el encuentro en los cines. y seguir haciendo comunidad”, indica Gómez.

“(La selección) Fue de ver cuáles son las que pueden dialogar con las otras películas y las que creemos van a atraer a buena cantidad de gente. En las otras ciudades nos ha ido bien, aquí debe ser igual”, comenta la ejecutiva.

Toque mexicano

Como parte de la programación se encuentra "Dioses de México", de Helmut Dosantos, reciente ganador del Ariel a Mejor Documental, galardón anual que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La producción que llegará en paralelo a MUBI, sigue la resistencia de lo rural a la modernización, como una muestra de que se puede vivir en armonía con la esencia del ser humano.

“Es sobre cómo preservar la identidad, la lucha de los pueblos originarios en medio de la modernidad voraz y es nuestro interés pensarlo y repensarlo”, destaca.

rad