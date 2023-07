Productora de "La casa de los famosos" hace comentario sobre Wendy que divide opiniones

Wendy Guevara se perfila como una de las favoritas para ganar "La casa de los famosos México", varios de sus compañeros del team infierno como Poncho de Nigris y Apio Quijano han confesado que les gustaría que la youtuber se coronara, pues es un persona auténtica que irradia alegría y diversión todo el tiempo.

Lo mismo piensan varios fans de la llamada "perdida", que estuvo nominada la semana pasada y fue salvada por el público, siendo la actriz Bárbara Torres la octava expulsada del reality producido por Rosa María Noguerón.

Además de que los habitantes han dado mucho de qué hablar en las redes, la producción del programa y la productora también; la polémica por una supuesta lista que revelaba el orden de expulsados de la casa, generó muchos comentarios hasta que los nombres ahí anotados dejaron de coincidir con la realidad.

Eso, aunado a un supuesto fraude por querer "favorecer" al team cielo, actualmente integrado sólo por Jorge Losa y la Barby Juárez, son argumentos que se han vuelto tendencias en las redes, sin embargo, Noguerón ha negado que ellos como producción ayuden a favorezcan a algún habitante o team, pero agradecen que se hable del reality y se genere tanta expectativa al respecto.

Comentario sobre Wendy divide opiniones

Noguerón puntualizó que el proyecto, que planea terminar en agosto y tener al menos tres temporadas más, está siendo exitoso gracias a varios famosos y no sólo a Wendy, quien por muchos ha sido calificada como el motivo principal para seguir el reality; sin embargo, aunque cibernautas aseguren que se trata de "la casa de Wendy", la productora enfatizó que no es casa de "ese personaje", sino de los famosos, y enlistó algunos de ellos, a quienes por cierto aplaudió, pues aseveró que gracias a ellos, Wendy está brillando.

"Somos muy afortunados de tener a un personaje tan divertido como Wendy, y no es la casa de Wendy, es la casa de los famosos. ¿no?, porque tenemos gente que vale oro, un Poncho de Nigris, una Raquel Bigorra, uan Bárbara Torres, un Paul Sranley, todos tienen características únicas, y yo creo que sin ellos, Wendy no estaría brillando lo que brilla".

Dicho comentario de la productora no fue tomado a bien por varios usuarios, quienes tomaron dicha declaración como "ataque hacia Wendy": "No me gustó que le llamara personaje, como si no fuera simplemente ella. Eso fue lo que me pareció aún más desafortunado”. “Taaaaanto video para que solo diga eso en los últimos 5 seg, y sí, es la casa de Wendy y algunos famosos”.





La productora Noguerón informó a EL UNIVERSAL que seguirán habiendo giros inesperados en el programa.

"‘La casa de los famosos’ tiene esa posibilidad de irle dando todos estos twists a la trama, no diremos todavía cómo serán las siguientes formas de nominar, pero fue muy interesante esta variante (cara a cara)”, expresó.

*Con información de Armando Pereda.