José María Fernández, mejor conocido como "el Pirru" rememora cómo fue su relación con Ana Bárbara, afirmando que fue ella quien dio el primer paso y, aunque él le expresó que, era muy pronto para darse una oportunidad en el amor, pues había pasado alrededor de un mes de la muerte de su esposa, Mariana Levy, la cantante de grupero nunca quitó el dedo del renglón.

En entrevista con Matilde Obregón, "Pirru" no sólo habló de cómo vivió la muerte de su esposa y madre de dos de sus hijos, Paula y José Emilio, sino de cómo después de su deceso, aparentemente, Ana Bárbara se acercó a él con intenciones de relacionarse amorosamente.

"Pirru" y Ana Bárbara, coincidiendo la versión de los dos, se conocieron años atrás, debido a que la intérprete de "Bandido" fue una de las amigas más cercanas de Chantal Andere, media hermana de Fernández, por lo que se habían visto en reuniones años atrás.

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Al morir Mariana, de acuerdo a la versión de "Pirru", la cantante le pidió que le permitiese reunir a los sus sobrinos, que habían perdido a su madre, con los hijos de Mariana, para que pudiesen hablar y compartir experiencias; él aceptó y, aunque olvidó la salida, y cuando la cantante llegó a su casa, seguía en pijama, María, Paula y José Emilio la pasaron muy bien con la grupera.

A raíz de eso, salieron a comer y, al intuir que Ana Bárbara quería conocerlo más, fue franco, señalándole que la muerte de Mariana era muy reciente, su amor muy sincero, y su ética le impedía darse una oportunidad con tanta prontitud.

"Lo primero que me dijo fue ´estás hecho pedazos´, y nada, platicamos, yo le comenté ´yo no podría tener ningún tipo de relación porque es muy pronto, yo estaba consciente, no porque me interesaba el tema social, religiosa o mediático, pero sí...", dijo.

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Sin embargo, cuando vio que Ana Bárbara estada dispuesta a todo por emprender un vínculo amoroso con él, hasta poner en pausa su carrera como cantante, "Pirru" cayó en la cuenta de que la grupera podría ser una buena figura meterna y, además , le parecía una mujer muy atractiva, por lo que, cuando advirtió que la cantante investigó el vuelvo que él tomaría a Argentina, ciudad donde pretendía irse a vivir con Mariana y sus hijos, cayó en la cuenta de que, quizá, lo mejor para su familiar era darse una oportunidad con ella.

"Yo estaba con mis tres hijos, solo, en la lucha por tratar de ahcer una casa normal, porque hubiera comida; me siento en el avión, en mi siguiente viaje a Argentina, veo que entra alguien, ubico y veo que es Ana Bárbara, se sienta junto a mí y m e dijo ´yo sí me la juego y me voy contigo´".

Ese fue el comienzo de una relación en la que Ana Bárbara se comprometió con la familia de "Pirru", comenzó a ver a José Emilo como su bebé y la alejó, temporalmente, de los reflectores.

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Tras un año se casaron, se fueron a vivir a Cancún cinco años y, en ese lapso, tuvieron al hijo que comparten en comín, José María Jr, sin emabrgo, a los cinco años, el disgusto de Ana Bárbara, por la forma en que "Pirru" se involucraba en su carrera, la hizo tomar la decisión de que terminar con el matrimonio.

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