La madre de Perez Hilton, Teresita Lavandeira, solicitó la custodia temporal de los tres hijos menores del famoso bloguero, una semana después de que fuera hospitalizado tras un episodio de autolesión ocurrido durante una transmisión en vivo.

De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, Lavandeira pidió que los registros relacionados con el caso permanezcan bajo reserva para proteger a los menores de un posible impacto adicional por los acontecimientos que motivaron la solicitud.

“Los niños involucrados en este caso no deben sufrir más traumas relacionados con los incidentes que motivan esta petición”, señaló la madre de Perez Hilton en la solicitud.

El propio Perez Hilton está de acuerdo con que su madre asuma temporalmente la custodia. TMZ obtuvo el documento de consentimiento que firmó, mediante el cual autoriza a Teresita Lavandeira a tomar las decisiones necesarias y razonables relacionadas con la atención médica y dental de los menores.

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La autorización también contempla que pueda obtener documentos de los niños, como sus actas de nacimiento, además de realizar trámites relacionados con su educación, entre otras responsabilidades.

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Perez Hilton con sus hijos.

La petición ocurre días después de la crisis de salud mental que llevó a Perez Hilton al hospital, luego de que se autolesionara durante una transmisión en vivo desde su casa en Florida.

Según las últimas actualizaciones proporcionadas por su familia, el bloguero continúa hospitalizado y su estado de salud fue descrito como “grave pero estable”. También se informó que permanece bajo la Ley Baker de Florida, que permite la hospitalización involuntaria cuando una persona atraviesa una crisis grave de salud mental.

Además, sus familiares señalaron que Perez Hilton requeriría cirugía para tratar las lesiones que sufrió durante el episodio.

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Lo que se sabe del caso, paso a paso

4 de agosto: Perez Hilton sufrió una crisis de salud mental en su casa de Florida y se autolesionó durante una transmisión en vivo. La policía acudió al domicilio y posteriormente fue trasladado a un hospital.

Perez Hilton sufrió una crisis de salud mental en su casa de Florida y se autolesionó durante una transmisión en vivo. La policía acudió al domicilio y posteriormente fue trasladado a un hospital. 6 de agosto: TMZ informó que sus tres hijos, su hermana y su sobrina estaban en casa cuando comenzaron a notar las primeras señales de que el bloguero atravesaba una crisis. Los menores y sus familiares abandonaron rápidamente el domicilio al percatarse de la situación.

TMZ informó que sus cuando comenzaron a notar las primeras señales de que el bloguero atravesaba una crisis. Los menores y sus familiares abandonaron rápidamente el domicilio al percatarse de la situación. 6 de agosto: La familia informó que había podido comunicarse con Perez Hilton después del incidente y ofreció actualizaciones sobre su evolución.

La familia informó que había podido después del incidente y ofreció actualizaciones sobre su evolución. 8 de agosto: Sus familiares señalaron que el bloguero seguía hospitalizado bajo la Ley Baker de Florida y describieron su estado de salud como “grave pero estable”. También indicaron que necesitaría cirugía por las lesiones que sufrió.

Sus familiares señalaron que el bloguero y describieron su estado de salud como “grave pero estable”. También indicaron que necesitaría cirugía por las lesiones que sufrió. 12 de agosto: Se dio a conocer que Teresita Lavandeira solicitó la custodia temporal de los tres hijos menores de Perez Hilton, petición que cuenta con el consentimiento del propio bloguero.

La solicitud busca que los menores permanezcan protegidos y que su abuela pueda hacerse cargo temporalmente de las decisiones relacionadas con su bienestar mientras Perez Hilton continúa con su recuperación.

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