El cielo nocturno de México se iluminará este miércoles con el brillo del polvo que deje tras de sí el cometa 109P/Swift-Tutte. El pico de las denominadas Perseidas se produce a mediados de este mes, durante la noche del 12 al 13 de agosto.

Cada año, este fenómeno astronómico presenta actividad del 17 de julio al 24 de agosto, alcanzando su punto máximo a la mitad de agosto. Según la NASA, durante este año las Perseidas producirán entre 50 y 10 meteros visibles por hora.

De acuerdo con el portal Star Walk, su nombre proviene de la constelación de Perseo y se caracteriza por sus meteoros rápidos y brillantes. Esta lluvia de meteoros suele dejar largas estelas de luz y color a su paso por la atmósfera terrestre.

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La lluvia de meteoros Perseidas será visible en dirección a la constelación de Perseo. Foto: StarWalk

¿A qué hora ver HOY la lluvia de meteoros Perseidas?

Conocidas popularmente como "Lágrimas de San Lorenzo", debido a su cercanía con la celebración a este mártir español, el pico máximo de la lluvia se podrá ver este 12 de agosto a partir de las 15:00 horas y hasta las 03:00 horas del día 13.

El fenómeno será visible desde todo el hemisferio norte en pleno verano. Además, durante este año, el pico de la lluvia de meteoros coincidirá con la luna nueva este 12 de agosto, por lo que la luz lunar no opacará los meteoros más débiles.

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Los meteoros de las Perseidas pueden aparecer en cualquier zona del cielo, sin embargo, sus trayectorias parecen proceder de un punto de la constelación de Perseo, llamado radiante. Mientras más alto éste, más meteoros podrán observarse.

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Foto: EFE

Los meteoros provienen de partículas remanente de cometas y fragmentos de asteroides. Cuando los estos orbitan alrededor del Sol, dejan una estela de polvo a su paso. Y cada año, la atmósfera terrestre atraviesa estas estelas de escombros, las cuales se desintegran y crean destellos de luz.

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Según la NASA, las Perseidas son conocidas también por sus bólidos. Estos con explosiones de luz y color de mayor magnitud, que pueden persistir por más tiempo que una estela; se originan a partir de las partículas más grandes del cometa 109P/Swift-Tuttle, que tarda 133 años en orbitar el Sol.

Consejos para ver la lluvia de meteoros

Los meteoros podrán verse a simple vista este 12 de agosto, por lo que no es necesario el uso de telescopios o cualquier otra herramienta óptica. Estos son algunos consejos para disfrutar el evento:

Empieza a observar el cielo unas horas después del anochecer y continúa hasta el amanecer.

unas horas después del anochecer y continúa hasta el amanecer. Ubica el radiante y consulta cuando alcanzará su altura máxima.

y consulta cuando alcanzará su altura máxima. Busca un lugar despejado y oscuro , alejado de las luces de la ciudad y de los edificios altos.

, alejado de las luces de la ciudad y de los edificios altos. Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad al menos 20 minutos.

a la oscuridad al menos 20 minutos. Observa durante una hora como mínimo para compensar las pausas naturales en la actividad de meteoros.

Foto: EFE

Google celebra la llegada de Las Perseidas

Para celebrar este evento astronómico este miércoles, el motor de Google añadió una animación al realizar una búsqueda relacionada con el fenómeno celeste. Lo único que debes hacer para activarla es escribir "Perseidas" en tu buscador.

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Al cargar, se activará la animación de una lluvia de estrellas sobre la pantalla de tu dispositivo.

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