Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tras décadas de búsqueda
El actor de moda, el chileno Pedro Pascal, desempolva el drama gay "De Noche", película que podría protagonizar y que fue cancelada el año pasado después de que Joaquin Phoenix abandonara el proyecto cinco días antes del comienzo del rodaje.
Pascal se uniría a Danny Ramírez, quien originalmente estaba vinculado este proyecto, que relata el drama de dos hombres enamorados que abandonan Los Ángeles para irse a vivir a México, según informó este miércoles Deadline.
La revista especializada Variety informó por su parte que el actor está considerando unirse al elenco de esta cinta, que tiene previsto estrenarse a finales de este año en México, donde concurrirá gran parte de esta historia, dirigida por Todd Haynes.
Pascal resucita así un proyecto que iba a ver la luz el año pasado con la estrella Joaquin Phoenix ("Joker") de protagonista, pero cinco días antes de comenzar el rodaje decidió abandonar el proyecto, cuyo inicio quedó entonces en el aire.
