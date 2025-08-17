En la presentación de “Quebranto”, Tini Stoessel se mostró visiblemente nerviosa, tanto que terminó tomando del brazo, de manera efusiva, a su compañero Martín Barba. El gesto, que en otro contexto hubiera pasado inadvertido, fue suficiente para que algunos lo compararan con el estilo protector —a veces extremo— de Pedro Pascal, famoso por abrazar a sus compañeras en alfombras rojas y eventos cuando se sienten nerviosas.“Ya tenemos a la Pedro Pascal argentina”, dijo alguien en la presentación, mientras otros destacaron cómo Barba se convirtió en “el brazo de la calma”. El chisme trascendió porque, más allá de la ficción, Tini proyectó en segundos la vulnerabilidad de su personaje… y la complicidad que tanto gusta a la hora de hacer memes.

Durante el anuncio de la extensión de “La tiendita de los horrores”, Chantal Andere no pudo ocultar el orgullo por su madre, Jacqueline Andere, quien recibirá el Ariel de Oro a la Trayectoria. Pero lo que más sorprendió es que la primera actriz, a sus casi 87 años, no solo sigue vigente: en agosto estrena “La velocidad del otoño” junto a Sergio Basáñez. Chantal lo contó casi entre lágrimas: “Mi mamá me llamó con la voz cortada para decirme: ‘Ya me dieron el Ariel de Oro’”. Y detrás de los números (73 películas, 65 obras de teatro, 47 telenovelas), lo que conmueve es verla todavía emocionada como una debutante. La escena es digna de aplauso eterno: una mujer que no se detiene y que todavía quiere más.

Foto: Fernanda Rojas | El Universal

De Lola Cortés a Kalimba: confesiones que ponen la salud mental en primer plano

La inauguración de la Sala Pepsi Black no solo estuvo marcada por el estreno de "Toc Toc", obra sobre el TOC, sino también por la confesión de Lola Cortés: la actriz vive con trastorno de ansiedad y agradece la medicación que le permite sobrellevarlo. Curiosamente, 12 horas después, fue el cantante Kalimba quien, en entrevista con Heriberto Murrieta, habló de la bipolaridad que le fue diagnosticada, mostrando lo importante que es aceptar esta situación y buscar ayuda profesional. Bien por ambos artistas.

Lolita Cortes y Kalimba compartieron públicamente diagnósticos de trastorno de ansiedad y bipolaridad, respectivamente. Foto: Instagram oficial.