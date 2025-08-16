“La tiendita de los horrores” ha decidido que dejará abierta la miscelánea por un par de días más con precio especial con la intención de acercar al público al teatro, así lo aseguró Juan Torres, productor de la obra musical en conferencia de prensa, además de anunciar que se extenderá por seis semanas en el Teatro Hidalgo.

Junto a todo el elenco en donde destacan los protagonistas Chantal Andere y Óscar Acosta, el productor compartió que la intención de extender la temporada por este tiempo es porque el público sigue asistiendo a las funciones a pesar de las inclemencias del clima.

“Este proyecto se estrenó en noviembre del año pasado y ahora seguimos hablando de él, la próxima semana vamos a tener dos funciones adicionales especiales, el miércoles 20 y el jueves 21 a precios super populares, es un regalo que les queremos dar al público, queremos que la gente no se pierda esta obra, pero sobre todo queremos sembrar un granito de arena”, dijo el productor.

“En las últimas funciones en marzo o abril vimos que las gente llenó el teatro, vimos que el público quiere venir y nosotros queremos hacerlo accesible al público, esta temporada ha sido tan noble y tan generosa que nos permite hacerlo”, añadió.

La tiendita de los horrores, basada en la obra de Broadway de Howard Ashman y en la película de serie B dirigida por Roger Corman en 1960, narra la historia de Seymour, quien trabaja en una florería, se topa con una nueva raza de planta carnívora a la que llama “Audrey 2”. La planta, originaria del espacio exterior, se alimenta de sangre humana y promete a Seymour fama y fortuna a cambio de alimentarla. A medida que la planta crece, Seymour se enfrenta a dilemas morales y peligrosas consecuencias por sus acciones, mientras la tienda se convierte en una atracción turística.

Chantal Andere que interpreta a Audrey en la puesta en escena se mostró más que nada agradecida tanto con la producción como con el público, además de asegurar que “La tiendita de los horrores” es la obra musical en la que más le han sorprendido las reacciones de la gente.

“Siempre vas a escuchar que una persona por aquí, otra por allá, alguien ahí atrás hace un comentario con respecto a lo que está viendo, pero no casi 800 personas al mismo tiempo, expresar los mismos sentimientos sin parar durante la hora cuarenta y cinco que dura el musical, agradezco la invitación a ser parte de este experimento brutal que cada día me hace recordar por qué amo tanto el teatro musical”, aseguró.

“La tiendita de los horrores”, presentará dos funciones extras en esta temporada el miércoles 20 y el jueves 21 de agosto con precio especial, y se extenderá por otras seis semanas arrancando el 20 de septiembre al 26 de octubre con funciones en sábado y domingo.

