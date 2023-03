Pedro Pascal: así se prepara la 'marraqueta' el platillo favorito del actor

Pedro Pascal se ha convertido en el actor del momento y de esos no hay dudas. La estrella de “The last of us” aparece diariamente en los digitales y en las noticias televisas. Su talento y sus personajes exitosos en series de renombre como “The mandalorian” lo han llevado a la cima, al punto de que sus seguidores se ponen ansiosos por conocer más sobre él.

Hace unos días, Pedro Pascal ya había revelado cuál era la canción que no debía faltar en su funeral. En ese sentido, sostuvo en una entrevista reciente que fue criado por “HBO, Spielberg y Prince” y que por ello “Purple Rain” era el sencillo para su despedida. También reveló hace poco cuales son los temas que no pueden faltar en su playlist.

Pedro Pascal en "The last of us". Foto: Instagram @thelastofus

De esta manera, Pedro Pascal dejaba en claro que escucha “música de Motown, Marvin Gaye, Aretha Franklin y Etta James. No salgo de la cama si no los escucho”. Asimismo, detallaba que entre sus canciones favoritas se encuentran "Dreams", de Fleetwood Mac; “Ring My Bell", de Anita Ward y "Come See About Me", de The Supremes.

Pero ahora, Pedro Pascal decidió hacer referencia a otro de los rubros que más le fascinan como lo es la comida. Fue en un programa televisivo que el actor apuntó que la marraqueta es sin lugar a duda su comida favorita. Pero además se animó a dar en vivo la receta del plato infaltable de su dieta diaria.

En ese sentido, Pedro Pascal explicó que la “marraqueta es pan y pan con palta es un desayuno, o para la hora del té. Básicamente, solo mueles las paltas, le pones sal y aceite de oliva. Marraqueta es un pan muy bueno de Chile. Te lo comes fresco y es un snack muy saludable”. Este platillo es el que usa como desayuno casi todas sus mañanas.