Más Información

BTS en Palacio Nacional y el temblor, en los memes de la semana

BTS en Palacio Nacional y el temblor, en los memes de la semana

“En las cárceles de Bukele la tortura es sistemática”: entrevista con el periodista Oscar Martínez

“En las cárceles de Bukele la tortura es sistemática”: entrevista con el periodista Oscar Martínez

El vuelo de las luciérnagas: un fragmento del último libro de Rossana Reguillo

El vuelo de las luciérnagas: un fragmento del último libro de Rossana Reguillo

Materia oscura: tres poemas de Jorge Fernández Granados

Materia oscura: tres poemas de Jorge Fernández Granados

“El capitalismo mercantiliza el amor y lo vuelve espectáculo”: entrevista a Aura García-Junco sobre Cuando hablamos de amor

“El capitalismo mercantiliza el amor y lo vuelve espectáculo”: entrevista a Aura García-Junco sobre Cuando hablamos de amor

Bebiendo por la vieja calzada de Tlacopan

Bebiendo por la vieja calzada de Tlacopan

vive uno de sus momentos personales más desafiantes; mientras confronta a "", su exmarido, en los tribunales, "" también se prepara para mostrar su nueva música y, con sólo un par de adelantos, sus fans obvian lo entusiasmados que están de que la cantante vuelva al foco.

La semana anterior estuvo marcada por el proceso legal que la cantante atraviesa, se trataron de tres audiencias en la que Corte Familiar de Miami, en las que tuvo que reencontrarse con Nicolás Vallejo-Nájera, con quien estuvo casada del 2007 al 2014, y con quien comparte a Andrea Nicolás, su primogénito.

Tanto "Pau" como el español buscan que el menor, de 15 años, se mude a vivir con ellos; ella desea que permanezca en Miami, a su lado, y su padre que se mude a Madrid, España, donde alega que tiene mucha más familia y una red de apoyo fortalecida.

Lee también

Aún bajo la zozobra que vive "la Chica dorada", este fin de semana mostró el adelanto de sus tres nuevas canciones, tituladas "De 0", "Resaca" y "Peter Pan", ¿la reacción de sus fans?, muy positiva pues, a través de mensajes de aliento y entusiasmo, le escriben a Paulina la expectativa que les causa que vuelva a la música, así como esperan que este lanzamiento la ayude a trazar una nueva etapa de éxito en su vida.

"Apoyando a la reina de Pau".

"Paulina ha vuelto, la reina vuelve a su trono".

"Estamos siempre contigo Pau".

"Creo que voy a llorar, extrañaba tu voz".

"Escuchar esto me sacó una sonrisa, me recordó esa escencia de ella, que te hace olvidar las cosas malas".

"Necesitamos tu nuevo disco".

"Nos urges".

"Se escucha increíble".

"Díganme que no estoy soñando".

"Ay, Dios mío, esto si es pop".

"Eso ching*, anhelamos ese regreso".

"Paulina sigue así, me alegra que sigas cantando ¡cómo transmites!, no dejes de cantar, arriba las mujeres".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Reportan que Meghan y Harry ya "viven vidas separadas" y que son marido y mujer “sólo en el nombre”. Foto: AFP / AP

Reportan que Meghan y Harry ya "viven vidas separadas" y que son marido y mujer “sólo en el nombre”

¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Eugenio Derbez y José Eduardo reaccionan a la polémica denuncia. Foto: José Eduardo Derbez- IG / Eugenio Derbez- IG

¿Qué pasó con Vadhir Derbez? Eugenio Derbez y José Eduardo reaccionan a la polémica denuncia

“Grita y hace berrinches”: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos. Foto: (Photo by JUSTIN TALLIS / POOL / AFP)

“Grita y hace berrinches”: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen. Fotos: AP

Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: "No se ajusta a la realidad", dicen

Salma Hayek. Foto: AFP

Salma Hayek deslumbra con vestido negro en Venecia y muestra con orgullo sus canas

[Publicidad]