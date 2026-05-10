Paulina Rubio vive uno de sus momentos personales más desafiantes; mientras confronta a "Colate", su exmarido, en los tribunales, "la Chica dorada" también se prepara para mostrar su nueva música y, con sólo un par de adelantos, sus fans obvian lo entusiasmados que están de que la cantante vuelva al foco.

La semana anterior estuvo marcada por el proceso legal que la cantante atraviesa, se trataron de tres audiencias en la que Corte Familiar de Miami, en las que tuvo que reencontrarse con Nicolás Vallejo-Nájera, con quien estuvo casada del 2007 al 2014, y con quien comparte a Andrea Nicolás, su primogénito.

Tanto "Pau" como el español buscan que el menor, de 15 años, se mude a vivir con ellos; ella desea que permanezca en Miami, a su lado, y su padre que se mude a Madrid, España, donde alega que tiene mucha más familia y una red de apoyo fortalecida.

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Aún bajo la zozobra que vive "la Chica dorada", este fin de semana mostró el adelanto de sus tres nuevas canciones, tituladas "De 0", "Resaca" y "Peter Pan", ¿la reacción de sus fans?, muy positiva pues, a través de mensajes de aliento y entusiasmo, le escriben a Paulina la expectativa que les causa que vuelva a la música, así como esperan que este lanzamiento la ayude a trazar una nueva etapa de éxito en su vida.

"Apoyando a la reina de Pau".

"Paulina ha vuelto, la reina vuelve a su trono".

"Estamos siempre contigo Pau".

"Creo que voy a llorar, extrañaba tu voz".

"Escuchar esto me sacó una sonrisa, me recordó esa escencia de ella, que te hace olvidar las cosas malas".

"Necesitamos tu nuevo disco".

"Nos urges".

"Se escucha increíble".

"Díganme que no estoy soñando".

"Ay, Dios mío, esto si es pop".

"Eso ching*, anhelamos ese regreso".

"Paulina sigue así, me alegra que sigas cantando ¡cómo transmites!, no dejes de cantar, arriba las mujeres".

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