Patricio Cabezut se ampara para evitar ser arrestado, confirma abogado

El conflicto entre el conductor Patricio Cebezut y las actriz Áurea Zapata, cada vez se hace más complejo conforme pasan los días, ya que esta semana se dio a conocer que existe una orden de aprehensión en contra de él, pero ahora por el delito de abuso sexual agravado, por supuestamente haberlo cometido en contra de sus dos hijas.

“Hasta las 5:41 de la tarde del 5 de abril, la autoridad formalmente vía juicio de amparo no ha informado si existe esta famosa orden de aprehensión; todo apunta a que sí existe por lo que se ha filtrado, por lo que se ha dicho, porque ya un periodista (Carlos Jiménez) en la red X ya filtró quién sabe qué tantas cosas”, señaló el abogado Oscar Mora, defensor de Patricio Cabezut.

El abogado explicó que debido a esto recurrieron a un amparo indirecto, en contra de cualquier orden de arresto con presencia o aprehensión de Patricio Cabezut.

“Hasta este momento el juez de distrito ha ordenado investigar con los jueces locales de la Ciudad de México, si efectivamente alguien giró una orden de aprehensión en contra de mi cliente, pero apenas está llegando esa información.

“De confirmarse que sí existe esa orden de aprehensión, habrá qué ver por qué delito, porque todos dicen que es por abuso sexual agravado, vamos a ver si efectivamente la autoridad sostiene que se trata de ese delito y de ser el caso, lo que haremos con ese amparo es combatir de fondo esa orden de aprensión”.

Es decir, con el amparo la parte defensora podrá saber si se cumplieron todos los requisitos de forma y fondo para lograr esa orden, en caso de que esto no haya sucedido pueden pedir que se desestime, que se deje sin efectos.

“Cada caso en particular tiene sus propias características, pero por lo general cualquier asunto donde esté alegandose alguna situación de carácter sexual, lo más importante es la declaración de la víctima, por lo general nunca hay testigos porque son delitos que se cometen de manera oculta, esto debe ir acompañado de pruebas periciales, principalmente en materia de psicología y de medicina legal, así se trabaja en la generalidad una carpeta de investigación como esa”.

¿Por qué se dice que Patricio Cebezut cometió abuso sexual?

Aunque se ha mencionado que el tema del abuso sexual en contra de las menores se descubrió por medio de la herramienta de Antenas (un personaje animado que plática con la victima, dándole confianza y seguridad), creada por Julia Borbolla, psicóloga y encargada de la asociación civil Antenas Por Los Niños A.C.; el abogado aseguró que esto está en duda.

“La creadora de la prueba, la doctora Borbolla, ya salió a decir que ella nunca aplicó, al menos en este caso, ninguna prueba Antenas y que las personas que están autorizadas para ello tampoco, incluso dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México dejó de pagarles este servicio desde diciembre del 2021, pero no lo sabemos con certeza porque no hemos tenido acceso a la carpeta de investigación, pero de haberse aplicado hay que ver si se hizo conforme a la ley; pero esta herramienta no es una prueba necesaria para acreditar un delito sexual, se pueden aplicar otras”.

La razón por la cual Patricio Cabezut no está localizable, es porque están esperando las suspensiones provisionales para verificar sus alcances y así garantizar la seguridad jurídica de su cliente.

“No queremos que lo detengan arbitrariamente, en lo que sabemos de qué se trata esto y podamos fijar una postura respecto a presentar a Patricio ante alguna autoridad”.

Pero el abogado quiso subrayar que hay un recurso legal que ayudará a la defensa de su cliente, aunque sea a partir del lunes cuando se aplique.

“En ese camino tenemos la gran fortuna que hoy (viernes) como a medio día, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una jurisprudencia (una resolución que obliga a los jueces a acatarla) en materia penal, respecto a ordenes de aprensión en delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como el delito de abuso sexual agravado, que dice:

‘Al caso que se conceda la suspensión en un amparo indirecto por este tipo de delitos, los efectos de la suspensión serán evitar que se le detenga a la persona, en lo que se resuelve el fondo del amparo’”.

El licenciado Mora señaló que esta jurisprudencia, la cual surte efecto a partir del día 8 de abril de 2024, les cambia la estrategia, porque antes de esto la suspensión provisional (de la orden) no garatizaba que su cliente evitara ser detenido, pero con este recurso sí.

Oscar Mora mencionó cada proceso legal al que se está enfrentando el conductor, comenzando porque desde 2022 hay una carpeta de investigación que ya se judicializó y que es por violencia familiar; aquí la víctima es únicamente su expareja (Áurea Zapata), ella lo acusa de haberla agredido verbalmente; en este caso todavía no hay fecha para el juicio oral pero Patricio tiene medidas cautelares impuestas como, no acercarse a quien fuera su esposa, ni a su domicilio.

También está una demanda de divorcio que Cabezut interpuso en contra de Áurea Zapata, donde se está resolviendo la guardia y custodia de sus hijas menores, que tienen 8 y 7 años de edad, la cual sigue vigente.

El tercer proceso sería la demanda por abuso sexual, pero según el abogado hasta el momento no ha sido notificado ya que como representante legal él tiene que recibir cualquier aviso al respecto, lo mismo sucede con la alerta migratoria, que de acuerdo a la información que el reportero Carlos Jiménez compartió en X, se emitió en contra el conductor para evitar que salga del país, pero él o las abogadas Mónica Peláez y Ana Laura Januzzi, con quienes lleva el caso; no han sido enterados de nada oficialmente.

