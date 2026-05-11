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desconoce en dónde podría encontrarse , si en el o en el, pero no por las acciones que pudo haber cometido en vida, sino porque, en realidad, la periodista no tiene ningún tipo de creencia religiosa, por lo que se muestra escéptica a la idea de que nuestro actuar tendrá consecuencias después de la muerte.

En entrevista con Matilde Obregón, la conductora de "" rememoró cómo se convirtió en una de las percursoras de los espectáculos en Televisión y, los 30 años de emisiones del vespertino que lidera en TV Azteca.

¿La pregunta obligada?, el fallecimiento de "el Muñeco", como era conocido Bisogno, con quien no sólo construyó una gran mancuerna, sino que se convirtió en una persona que, sin ningún lazo consanguíneo, considera parte de su familia.

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Por ello, cuando este trascendió, Pati lo padeció con gran pesar, pero -como confió- una fortaleza interior supo guiarla para que no se quebrara en pantalla y dar a conocer la noticia.

"Fue muy fuerte, fue lento, casi dos años, entraba y salía de los hospitales, a la mejor eso nos permitió, a cada uno de nosotros (los conductores de "Ventaneando") ser lo suficientemente maduros para aceptar que ya no había un para atrás; fui varias ocasiones a verlo, se veía que estaba muy mal, no sé... de repente hay una fuerza interna que sury lo tienes que decir, así es la vida".

Describió a Bisogno como un hombre no sólo "irreverente", por el que recibió varias llamadas de atención en el canal, sino que tenía una personalidad única que se convirtió en la fórmula para que lo aceptara el público.

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"Daniel Bisogno fue alguien fuera de serie, único, (...) le sobraba simpatía, ingenio, sarcasmo".

Tras indicar que no cree en Dios y que, para su percepción, cada quien tiene que hacerse responsable de sí misma o sí mismo, sin esperar que un milagro acaezca en su vida, cuando Matilde la invitó a realizar su habitual temática, en la que pide a su entrevistado que, si pudiera hacer una llamada, a alguien vivo o muerto y qué le diría, Chapoy no supo a donde podría marcar, si al cielo y al infierno para comunicarse con "el Muñe".

"Va a ser muy rápido, le marqué porque no sé en qué parte del infierno o del cielo, según la tradición católica, está Daniel Bisogno".

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Con emotivas palabras, Pati envió un mensaje a su colega, recordándole que no tiene por qué preocuparte, pues Michaela, la única hija del conductor, no está sola, en cambio, cuenta con la protección y abrigo de muchos que lo estimaron en vida.

"Lo único que le tengo que decir, en este momento, a Daniel, querido Daniel, es que sigue en paz, que aquí, todos en ´Ventaneando´, estamos cuidando a Michaela".

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