Louis Noelle recibe medalla Bellas Artes por enseñar que el patrimonio “no es estático”

La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Después de tres décadas en la televisión, los conductores de "" hicieron un recuento de algunas de las experiencias más complicadas que han enfrentado, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Aunque han vivido de todo, los presentadores coincidieron que los procesos legales han sido uno de los mayores retos del programa.

“Cada etapa de 'Ventaneando' no nada más ha tenido aciertos, también muchas dificultades; no solamente de tipo denuncias. Hemos pasado por muchos juzgados”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, Pedro Sola reconoció que con el paso del tiempo los integrantes del programa se han vuelto casi expertos en enfrentar este tipo de situaciones, aunque no deja de ser una experiencia angustiante.

“Para mí es una cosa espantosa tener que enfrentarme a ese tipo de cosas. No sabes si vas a salir esposado por atrás, pero nos ha tocado”, comentó el conductor.

Entre los episodios más recordados, Chapoy mencionó el momento en que Daniela Spanic solicitó una orden de aprehensión en su contra y contra Daniel Bisogno, uno de los casos legales más tensos en la historia del programa.

A pesar de la gravedad del proceso, los conductores lograron ampararse y evitar pisar la cárcel, sumando así otro episodio complejo a su trayectoria dentro del periodismo de espectáculos.

