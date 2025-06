Pati Chapoy envió un mensaje a Melanie, hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, quien, frente a la polémica y enfrentamientos mediáticos en los que se han visto envueltos sus progenitores, ha mostrado mayor apoyo a su padre, en cambio, guardó silencio con respecto a la situación que estaba atravesando su madre.

Carmona mostró indignación, luego de que se reviviera el contenido de la carta que, aparentemente, Alicia, su exesposa, habría entragado, hace más de dos décadas, a la comunicadora Blanca Martínez, mejor conocida como "la Chicuela".

Esto debido a que "la Chicuela" leyó al aire el relato de la intérprete de "Ladrón", a través del que sugería que, cuando Melanie todavía era una bebé, Arturo había tratado de agredir físicamente a Alicia.

"Arturo me estrujaba, me lastimó los brazos y, aunque quise se calmara, cuando iba para arriba, en las escaleras, me decía cosas horribles y me cacheteó", leyó la comunicadora en esa época, durante la emisión del programa regiomontano "De pica y se extiende".

Para el actor fue de muy mal gusto que lo leído por "la Chicuela" volviera difundirse en redes, luego de que, cuando se dieron los hechos, la misma conductora le ofreció disculpas por su actuar.

De acuerdo con lo que Carmona asevera, la también regia habría reconocido que era consciente de que, el contenido de la carta, no tenía ningún sustento real.

"Ya estoy harto, estoy cansadísimo, quiero aclararte y recordarte que te arrepentiste de haberla sacado y te disculpaste, no seas ridícula, Blanca Martínez, dijo que era falso todo, que era inventado, que ese era su trabajo; ¿no dijiste que era tu trabajo?, ¿que el chsime era parte de este ambiente?".

Su hija Melanie, a su vez, también mostró indignación por lo ocurrido, por lo que recurrió a sus redes sociales para pedir a "la Chicuela", como a quienes han compartido el video de la carta, que se mantengan al margen de los asuntos de su familia, afirmando que sólo quieren figurar a través de su nombre.

"Consejo del día, no se metan en chismes ajenos, ni quieran buscar protagonismo donde nadie los ha mencionado y nadie los conoce, porque se ven super hambriados, sorry", dijo.

Y ahondó en otro video:

"Imagínate querer lucrar con los problemas y el sufrimiento de una familia, nada más por ser relevante porque ni en tu rancho te conocen... What the f*ck?"

Fue entonces que la titular de "Ventaneando" reaccionó a las declaraciones de la joven que, cuando su madre denunció haber sido víctima de violencia por parte de Cruz Martínez, Melanie no sólo no hizo ningún pronunciamiento en favor de Villareal, sino que hasta compartió fotografías con Cruz, quien fungió como su padrasto por años.

"Me llama la atención que esté en contra de ´La Chicuela´, defendiendo a su papá... Yo no he visto ni un video, Melanie, defendiendo a tu mamá, es mucho más grave lo que está viviendo, en este momento, tu mamá por las denuncias de un señor que estuvo a punto de matar a tu mamá", opinó.

