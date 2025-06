Melenie Carmona sigue enfocada en su recuperación luego de que en enero se sometió a una liposucción, la hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona ha compartido con sus seguidores algunos detalles de la cirugía a la que se sometió con el doctor Gerardo Lelevier de Culiacán.

La cantante se ha mantenido al margen del pleito legal que sostiene su madre con su ex esposo, el productor Cruz Martínez, a quien acusa de violento, y aunque el papá de Melenie, el actor Arturo Carmona también se mantuvo al margen en un inicio, salió "embarrado" tras unas declaraciones que dio Villareal sobre que Carmona y Cruz Martínez "son iguales".

Lee también: Arturo Carmona explota contra "La chicuela" por acusaciones de violencia contra Alicia Villarreal; "es ridículo", dice

Melenie Carmona presume los resultados de la lipo

Melenie Carmona compartió que a inicios de enero de 2025 se sometió a una liposucción, un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo eliminar el exceso de grasa de áreas específicas del cuerpo.

La cantante, quien ya hizo su debut oficial junto a su madre en 2024, entrena con disciplina y lleva una dieta especial para continuar con el proceso y la recuperación que podría durar, dice, un año.

“Les tengo que contar, quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento. Me operé el 7 de enero, me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude. Luego llegué a Monterrey y debido a ciertas situaciones no pude subir el video”, reveló.

Melenie Carmona ha mostrado semana a semana sus logro tras la lipo a la que se sometió en enero.

Carmona comparte con sus seguidores en redes su día a día y los cambios positivos en su cuerpo, y recientemente reflexionó sobre la dismorfia corporal, un trastorno mental en el que una persona se preocupa excesivamente por defectos percibidos en su apariencia física, que pueden ser mínimos o incluso invisibles para otros.

"Siento que eso nadie lo cuenta, pero es un tema de dismorfia corporal porque de repente te levantas bien, te levantas desinflamada y de repente muy inflamada y es un show”, expresó.

rad