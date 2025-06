Arturo Carmona arremetió contra la periodista Blanca Martínez, conocida como "La Chicuela", luego de que ésta dejara entrever que el actor violento a su exesposa, Alicia Villarreal.

Todo comenzó cuando la conductora, en entrevista con "Ventaneando", revivió la supuesta carta que la cantante le mandó en 2001, durante su matrimonio con Carmona, y en la que narraba un supuesto episodio de agresión.

"Me acuerdo haber leído un mail que ella me mandó en donde había sido víctima también de maltrato por parte de Arturo, entonces, te digo; no es la primera vez que me comenta algo así", dijo la conductora.

Lee también Alicia Villarreal compara a Arturo Carmona con Cruz Martínez; Carmona responde: “iguales de talentosos”

Ahora, Arturo, a través de un video que publicó en redes sociales, no sólo negó tajantemente las palabras de Martínez; sino que se dijo cansado de la polémica.

“Ya estoy harto, ya estoy cansadísimo, y esto va para ti, Blanca Martínez, que sacaste una carta de hace más de 25 años donde dices tantas barbaridades”, expresó molesto.

Asimismo, cuestionó las declaraciones de la periodistas pues, asegura, que una víctima no acudiría a los medios de comunicación antes que a las autoridades.

“Tú crees que si un artista sufre de violencia lo primero que va a hacer es mandarte una carta a ti... esto es ridículo”.

Finalmente, Carmona pidió dejar de lucrar con problemas personales ajenos y calificó de “ridícula” a Blanca Martínez por revivir un asunto del que —según él— ya se había hecho responsable y aclarado hace décadas:

“Ya basta de que todo mundo se esté subiendo al carrito de los problemas ajenos… cuando quieras hablar conmigo aquí estoy”.

Hasta el momento, ni Alicia Villarreal ni Blanca Martínez han respondido a las declaraciones más recientes del actor.

Lee también Alicia Villarreal da detalles del presunto ataque de Cruz Martínez; "me pudo haber dormido para siempre”, afirma