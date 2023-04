Pasión de Gavilanes es de esas telenovelas que quedarán grabadas en la memoria de sus fanáticos como una de las historias que los conquistó. Con un elenco de primer nivel además de romances, traiciones y misterios, sin duda fue un antes y un después en la vida de sus propios protagonistas.

Con la segunda temporada estrenada en febrero, los seguidores de los hermanos Reyes han vuelto a reencontrarse con los personajes y han delirado con los capítulos. Una de las grandes sopresas fue la de Michel Brown, el actor argentino que encarnó a Franco Reyes, y en un principio no iba a estar en la secuela pero se sumó a último momento. Otras de las favoritas del público fue Norma Elizondo, el personaje que interpretó Danna García.

Podríamos decir que entre los actores que lograron sobresalir en la primera temporada de Pasión de Gavilanes, fueron Danna García y Michel Brown. La actriz deslumbró interpretando a Norma Elizondo Acevedo y pudo convertirse en una estrella en redes sociales. Tras la telenovela, protagonizó ‘’Un gancho al corazón y Bella Calamidades’’.

Por el lado de Michel Brown tampoco se detuvo porque el actor argentino le dio vida a Franco Reyes Guerrero pero logró despegarse del galán de Pasión de Gavilanes porque el año volvió a ubicarse entre las tendencias con Pálpito, la miniserie furor en Netflix. Sin embargo, los fanáticos pudieron disfrutar de estos dos actores unos minutos en las redes sociales.

Dos ex Pasión de Gavilanes se encontraron pic.twitter.com/MMI4KESnJb — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 25, 2023

Es que Danna García se reencontró con Michel Brown en los Premios Platino y no dudó en compartir el momento en las redes sociales para que todos disfruten. ‘’Por siempre seré tu fan Mitch’’ escribió en la historia que subió a las redes sociales. ‘’Yo estoy tan feliz, no me cabe el alma en el corazón’’ dice la actriz. Él muy contento le dice: ‘’Brindo con vos mamasita’’ y ambos se rieron dejando en claro que estaban felices de haberse reencontrado.