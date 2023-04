OV7 quiere volar más alto. Sus integrates han mantenido el vuelo durante 34 años, que se cumplirán este sábado y en el que no han faltado los altibajos, las caídas, los choques y los golpeteos dentro y fuera del grupo. Pero ahora remontan para celebrar que están juntos y que la música sigue.

“Las coincidencias fueron más grandes que las diferencias, y en un grupo con tantos años, con diferentes cabezas, es muy difícil ponerse de acuerdo a la primera. Tomó el tiempo que tenía que tomar. Hoy gozamos de una gira donde la estamos pasando muy bien, al final del día eso es lo que importa”, expresa Ari Borovoy sobre las diferencias que ha habido entre los integrantes de la banda.

Este 2023, las coincidencias han sido todavía más grandes, y el grupo, además de continuar con su gira en México con dos presentaciones en el Auditorio Nacional, ha comenzado a lanzar canciones inéditas después de 10 años de haber grabado.

“Para que esto sucediera todos pusimos mucho amor, agradecimiento a los fans, empatía, prudencia, ingredientes que han hecho que sigamos juntos en esto”, dice Lidia Ávila.

Los cantantes, afirman, se escucharon y compartieron ideas para grabar nueva música; se decidieron por cuatro temas, uno en particular que enmarca la esencia de OV7, la canción compuesta por Kalimba.

“Nos conocemos desde hace muchos años, sabemos de qué nos gusta hablar, cuál es nuestro vocabulario, nuestro estilo. Sólo tuve que ir a mi memoria para escribir y pensar en que estamos viviendo una celebración, así fue como salió este tema”, explica Kalimba.

Además de esta canción, el grupo lanzará otras tres, una de ellas compuesta por Río Roma, y otra más por Paty Cantú.

“Siempre respetando lo que es el grupo, obviamente tienes que ir evolucionando, pero siempre siendo pop, pop estilo OV7”, señala Mariana Ochoa.

Pero el grupo no le cierra las puertas a la posibilidad de realizar colaboraciones con artistas del regional o del urbano.

“Se ha hablado al respecto, admiramos y respetamos a muchísimos colegas y la intención de trabajar con ellos existe, pero nosotros le damos al público lo que nos pide y en este momento la gente nos ha pedido a nosotros, también por eso les estamos muy agradecidos”, asegura Kalimba Marichal.

Kalimba, en medio de la tormenta

Estas canciones, en particular la compuesta por Kalimba, llegan en medio de un momento complicado para el cantante , quien fue denunciado el pasado 16 de marzo por la actriz Melissa Galindo por presunto abuso sexual, además de haber sido diagnosticado con el trastorno de bipolaridad.

“Me ha costado mucho encontrar las palabras para el momento en el que me encuentro, porque está siendo devastador, pero de crecimiento y de una fortaleza inimaginable para mí, descubrí el gigante que soy, no por mí, sino por las personas que me rodean”.

Pero el grupo, como en otros momentos difíciles que han atravesado otros integrantes, han apoyado a Kalimba de forma incondicional.

“Lo apoyamos de una manera muy personal, estamos a la expectativa de lo que suceda, tanto él como sus abogados nos pidieron que no emitiéramos ninguna opinión, ya que hay un proceso caminando, nosotros no somos jueces, somos sus amigos, y estamos para apoyarlo en lo que necesite”, dice Ari Borovoy.

Por eso a través del tema “Si es amor”, creado por Kalimba, los OV7 refrendan su unión como grupo.

“Esta canción nos representa perfectamente, porque todos hemos vivido algún momento de quebrantamiento, y ahí hemos estado para levantarnos, para recordarnos quiénes somos cada uno”, agrega el también empresario.

La agrupación se presentará con toda su alineación en su regreso al Auditorio Nacional los próximos 29 y 30 de abril, y cada canción se irá dando a conocer en plataformas durante el resto de la gira; “Quédate”, de Paty Cantú, es el tema que ya puede escucharse.

“El momento en el que me encuentro es devastador, pero de crecimiento y de una fortaleza inimaginable para mí”

- Kalimba, cantante

15 FECHAS tendrá la gira de OV7 en distintas ciudades de México, luego de su paso por EU.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.