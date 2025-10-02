Más Información

protagonizaron un inesperado reencuentro que disipó momentáneamente los rumores sobre tensiones familiares, durante la .

Tía y sobrina compartieron momentos previos al desfile de Tom Ford para la colección Primavera/Verano 2026, marcando su primera aparición pública juntas desde 2022.

Tras el fallecimiento del Rey del Pop, , comenzaron a circular versiones sobre conflictos entre Paris y Janet. Sin embargo, durante este encuentro Paris se acercó rápidamente a Janet para abrazarla, mientras que la cantante correspondió con una sonrisa y cerrando los ojos, según medios internacionales.

Ambas lucieron atuendos negros adaptados a su estilo. Tom Ford complementó el look de Paris con tacones puntiagudos y anillos de oro, mientras que Janet optó por un conjunto de blazer y falda larga de satén. No se confirmó si se sentaron juntas durante el desfile.

Paris intentó poner fin a las especulaciones

En 2018, Paris se pronunció en redes para detener los rumores sobre su familia: "Por favor, no me digan, no me exijan, no intenten controlar cómo gestiono mi relación con las personas de mi vida, en especial con mi familia", escribió en Instagram. La última publicación de Paris y Janet juntas fue en 2022, también en París, con Janet describiéndola como su “hermosa sobrina”.

Quién es Paris Jackson

Paris-Michael Katherine Jackson, nacida el 3 de abril de 1998 en Beverly Hills, California, es la segunda hija de Michael Jackson y Debbie Rowe. Tras la muerte de su padre en 2009, su abuela Katherine jugó un papel fundamental en su crianza. A pesar de una juventud marcada por la fama, enfrentó desafíos personales, incluidos intentos de suicidio y episodios de acoso.

Emergiendo de estas experiencias, Paris comenzó su carrera artística como actriz en la serie “Star” (2017) y en la película “Gringo” (2018). También exploró la música con el dúo The Soundflowers, reflejando su búsqueda de identidad y la forma en que confronta el dolor a través del arte.

